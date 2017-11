Vaksdal bør kreva ei løysing greidd ut - før toget går!

Planar for ny veg og bane på strekninga Arna-Stanghelle er presentert i BT 27.10. Prosjektet vil få store konsekvensar for framtidig utvikling langs strekninga - på godt og vondt. Mest vondt for Vaksdal om planen vert gjennomført som vist. 3D-skissa ser tiltalande ut, men er eit stillbilde utan lyd og lukt, og sterkt sminka.

Privat

Med tog og tung biltrafikk dundrande i dagen i begge retningar vil nærområdet vera lite eigna for opphald.

Trafikkanlegget vert ein barriere som effektivt deler Vaksdal i to. Løysinga med E16 i tunnel forbi Vaksdal er vesentleg betre, men ikkje tilrådd på grunn av kostnad. Også der vil dobbelspora togline i dagen verte ein barriere.

Mange stader er slike utfordringar løyst med å leggja lokk over trafikken. Kvifor ikkje på Vaksdal? Biltrafikk og tog kan førast gjennom Vaksdal under eit om lag 400 meter langt lokk, med små miljøulemper for folk og busetnad langs traseen. Lokket kan vera eit betongdekke med parkanlegg oppå. Langs kantane kan det byggjast attraktive bustader og næringslokale. Vaksdal bør kreva ei slik løysing greidd ut - før toget går!