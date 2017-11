Vi skulle ønske at liberalister som Mathias Fischer var i stand til å behandle sin egen idétradisjon mer kritisk.

Bergens Tidendes liberale kommentator Mathias Fischer skriver lørdag 4. november at han ikke føler seg truffet av vår antologi «Ingen mennesker er født frie. Kritikk av liberalismen». Slik mennesker som ikke føler seg truffet har for vane, velger Fischer å svare på vår liberalismekritikk over to sider i BT. Det er vi som markedsbevisste redaktører selvfølgelig glade for.

Fischers hovedkritikk av vår bok er at den tegner karikaturer av liberalistiske standpunkter. Men vår kritikk er ikke i nærheten av så karikert som Fischer forsøker å gjengi den. For å konsentrere oss om ett hovedpunkt: Vi mener slett ikke at «liberalismen ikkje er for allmenn røysterett», slik Fischer hevder. Men flere av artikkelforfatterne i vår antologi peker på at det også finnes antidemokratiske tendenser i liberalistisk ideologi, der frykt for massene er et sentralt motiv. At Fischer, som ellers er så opptatt av «nyansering», ikke klarer å skjelne mellom kritikk av antidemokratisk tankegods i liberalismen, og en påstand om at alle liberalere «egentleg er motstandarar av demokrati allmenn røysterett», er besynderlig.

Det finnes nok av stemmerettsmotstandere i liberalismens anegalleri, slik vi dokumenterer i vår antologi. Men i den grad demokratiskepsis gjør seg gjeldende blant dagens liberalister, handler det i større grad om å begrense folkestyrets innflytelse i samfunnet.

Stadig flere politikkområder flyttes ut av folkevalgt kontroll og blir i stedet overlatt til markedet, overnasjonale domstoler, eksperter og byråkrater eller internasjonale handelsavtaler. For å komme til denne innsikten, trenger man verken være «selverklært marxist», «totalitær kommunist», på lag med «Theresa May og Donald Trump», eller passe inn under noen av de andre merkelappene Fischer strør om seg med i teksten for å skremme BTs lesere. Det holder at man har lest det største samfunnsvitenskapelige forskningsprosjektet i Norge i moderne tid, Maktutredningen fra 2003. Der er hovedfunnet nettopp at det norske folkestyret forvitrer, fordi makt flyttes fra folkevalgte til ikke-folkevalgte organer.

Fischer er i likhet med mange andre liberalister bekymret for minoriteters rettigheter og institusjoners uavhengighet når stemmeseddelens makt styrkes. Her har liberalismen historisk bidratt til viktige innsikter. Men det blir å snu det hele på hodet når Fischer konkluderer med at ingen av folkestyrets begrensninger er til for å «verne skipsreiarar».

Minoriteten «de rike» har et spesielt sterkt vern i moderne liberale stater, og flere av bidragene i antologien peker på hvordan den liberale idétradisjonen helt eksplisitt har vært opptatt av å beskytte markeder og sosiale hierarkier fra det fremvoksende demokratiet. Fischers dype bekymring for mindretallets rettigheter speiles i hans totale bekymringsløshet i møte med den enorme makten som et visst mindretall av kapitaleiere har skaffet seg på bekostning av folkestyret.

Vi skulle ønske at liberalister som Mathias Fischer var i stand til å behandle sin egen idétradisjon mer kritisk. Det som skiller politiske ideologier fra åpenbaringsreligioner, er nettopp evnen til å reflektere over svakhetene ved egne posisjoner. Den evnen synes påfallende mange liberalister – Fischer inkludert – å ha mistet.