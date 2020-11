Skyss kan takke seg selv for at folk sniker

Hva med oss som har investert i et Skysskort vi vil bruke?

Når man har et Skysskort med over 300 kroner på, da er ikke lysten til å bruke app stor, skriver Gunnar Johannesen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Gunnar Johanesen Bergen

I BT 19. november kan vi lese at opptil 25 prosent av passasjerene med Skyss sniker. Dette har Skyss kun seg selv å takke for.

Plutselig, over natten, fjernet de kortleserne bak i bussene. Kun den fremme ved sjåføren kunne brukes. Dette for å tvinge passasjerene over på bruk av app.

Så kom korona, og området ved sjåføren ble stengt. Satte man da opp automater inne i bussen? Nei.

Når man har et Skysskort med over 300 kroner på, da er ikke lysten til å bruke app stor. Nå er det vekterstreik, samt at Skyss sitt info-kontor er stengt på grunn av denne streiken.

Så jeg skal ærlig si at jeg bruker kortet mitt på Bybanen mens jeg har en evigvarende billett klar på bussen i tilfelle kontroll.

Dårlig samvittighet? Niks. Ikke overfor et selskap som så til de grader overser kundene sine.

Innsenderen savner slike kortlesere også bak i bussene, så han kan bruke Skysskortet sitt. Fremme ved sjåføren er det avstengt på grunn av korona. Foto: Arkiv

Skyss svarer: Vi har ikke flere kortlesere

Det er leit at du mener vi overser kundene våre. Vi jobber hele tiden med å forbedre tjenestene våre, og endring og forbedring av billetteringsløsninger er en viktig del av dette arbeidet.

Vi ønsker at flest mulig av våre passasjerer skal kjøpe billett på forhånd, slik at det blir minst mulig billettering og registrering av Skysskort om bord i bussen. Fjerning av kortleserne bak i bussen er en del av dette arbeidet. Selv om nærmere 90 prosent av våre reisende nå bruker mobil-app, så vet vi at en del liker best å betale ved bruk av Skysskort.

Det er tenkt at disse skal benytte kortleseren foran i bussen. Men så kom koronaviruset, og det ble innført avsperrede fremdører og seter fremme ved sjåfør.

Vi har ikke kortlesere i reserve til å sette ut bak i bussen, men oppfordrer alle som kan å benytte Skyss billett-app. Alternativt kan man kjøpe enkeltbilletter og fornye periodebilletter på billettautomatene. Vi har også billetter man kan kjøpe i kiosk/butikk, og oppfordrer til å kaste disse etter hver reise, siden de for tiden ikke kan registreres om bord.

Har du Skysskort med reisepenger på, kan dette overføres til billett-app på mobil om ønskelig. Dette kan kundeservice hos oss hjelpe deg med.

Som du ser, skaper pandemien utfordringer for kollektivtrafikken, slik den gjør for mange andre aktører. Billettinntektene er viktig for at kollektivtrafikken skal gå rundt. Her må alle være med å bidra.

Camilla Lundberg Berntzen, pressekontakt Skyss