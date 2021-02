Derfor prøver Skyss ut qr-koder

De kan gi kunden bedre busstilbud.

Slik ser ruteinformasjonen langs linje 10 i Sandviken ut for tiden. Foto: Pål Andreas Mæland

Svein Book Dalsgård Leder for avdeling kundeopplevelser, Skyss

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Marthe Hammer spør i BT 27. januar hvorfor Skyss har erstattet rutetabeller med qr-kode.

Vi i Skyss jobber kontinuerlig med å levere bedre tjenester for våre reisende. For å kunne bli bedre må vi utforske og teste nye løsninger. Testing betyr at vi utsetter oss både for muligheten for å feile og muligheten for å lykkes.

Nå og i noen uker fremover gjennomfører Skyss en test på enkelte holdeplasser på linje 10, der vi har byttet ut statiske rutetabeller med en plakat med qr-kode. Ved å skanne koden med mobilkameraet får kunden opp rutetid i sanntid for den aktuelle holdeplassen.

Les også Marte Hammer: «Kva i alle dagar? Bussruta er erstatta med qr-kode»

En slik løsning gir faktisk kunden mulighet til å få et bedre busstilbud. De statiske rutetabellene av papir begrenser mulighetene Skyss har til å tilpasse rutetilbudet til kundene gjennom året, enten behovet skyldes veiarbeid, forbedringsforslag fra de reisende selv eller andre forhold som gjør at planlagt rutetid bør endres.

Det kreves et stort apparat for å produsere og skifte ut rutetabeller på alle holdeplasser, i tillegg til kostnadene med å vedlikeholde plakatholderne gjennom året, for eksempel når de utsettes for hærverk. Digital ruteinformasjon gir et mer fleksibelt system og sikrer at kunden på holdeplassen er oppdatert til enhver tid.

De færreste bussholdeplassene i Vestland fylke har rutetabeller, skriver Svein Book Dalsgård i Skyss. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

De fleste reisende undersøker rutetid før de går til holdeplassen. Det stemmer at ikke alle har smarttelefon, men andelen av befolkningen som ikke har mobiltelefon er i dag svært liten.

Kunder med enkle mobiler kan ved behov få ruteinformasjon ved å ringe nummeret som står på den samme plakaten. I testperioden registrerer vi hvor mange som benytter seg av qr-kodeløsningen og hvor mange henvendelser vi får til kundesenteret vårt. Dette gir oss et beslutningsgrunnlag for hva vi gjør videre.

Les også Fylkesvaraordfører: «Flere bussruter er ikke nødvendigvis den beste løsningen»

Mange vet trolig ikke at bare de færreste bussholdeplassene i Vestland fylke har rutetabeller. Papirtabeller er en løsning vi tilbyr i tettbygde strøk. Dette betyr at mange steder klarer de reisende seg godt uten at det henger rutetabeller på selve holdeplassen.

På sikt ønsker vi én standard for hvordan holdeplasser i fylket skal være utrustet. Forsøk med digital ruteinformasjon som qr-kode er ett steg på veien i å utforske hvilke løsninger som fungerer best for kundene.