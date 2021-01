Flaskepant er den største miljøsuksessen

Thor Henning Hjorth tar helt feil om flaskepant.

Er det miljøsmart å ta med seg flasker og bokser til panteautomaten? Ja, absolutt, svarer direktør Kjell Olav Maldum i panteselskapet Infinitum. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kjell Olav Maldum Adm.dir. i panteselskapet Infinitum

Den norske panteordningen for drikkevareemballasje er en stor miljøsuksess, men ikke alle nordmenn vet hvor bra systemet er.

Vi applauderer alle som interesserer seg for hvordan man skal kunne utnytte fellesskapets ressurser på best mulig måte. Utfordringen er at mange ikke tar seg tid til å sette seg inn i hvordan de forskjellige systemer virker når de skal fremme sine synspunkter.

Thor Henning Hjorth hevder (BT 18. januar) at flaskepant er den store miljøsvindelen, energikrevende og totalt unyttig og dyrt. Dette er helt feil. Allerede her leser vi at innsender sitt innlegg er basert på subjektive synspunkter uten å ha satt seg inn i hvordan systemet virker.

Infinitum kan dokumentere kostnader, ressurs- og energieffektivitet. Snittkostnaden for forbruker i dagens pantesystem er på 1 øre pr. enhet, inklusiv miljøavgift.

Legger vi ned pantesystemet og kjører alt via husholdningsavfallet, vil kostnaden til forbruker ligge på mellom 40 og 60 øre pr. enhet, eksklusiv miljøavgift.

Forbrukerne gjør en viktig jobb når de leverer flasker og bokser til butikken. De tar med seg panten på neste handletur. Dette er effektivt uten ekstra transport.

I panteautomaten blir flasker og bokser flatklemte. Dette reduserer antall biler med 80 prosent.

Dersom flaskene hadde blitt kastet i vanlig avfall, ville kostnadene vært langt større, mener Infinitum. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

For innsamling benytter vi oss også kun av biler som allerede er i områdene, og vi har en rasjonell håndtering ved ankomst til våre anlegg. Derfor er vi mer energieffektive i verdikjeden enn andre innsamlingssystemer.

Hvis man legger til at pantesystemet har en vesentlig høyere resirkuleringsgrad enn alle andre, så betyr det at man betaler mindre for å få ut mere. Vi lå godt over EUs krav for 2029 allerede i 2019.

Vi kan forsikre innsenderen at flasker og bokser som inngår i pantesystemet, ikke er å betrakte som avfall. For Infinitum er dette rene og verdifulle råvarer, som skal resirkuleres igjen og igjen og igjen.

Flasker og bokser havner ikke på samme sted som plastbosset. Pantesystemet har den strengeste godkjenningsordningen, slik at flaskene og boksene kan resirkuleres til ny mat- og drikkevareemballasje, fordi det er helt rent materiale.

En ny fabrikk skal resirkulere flaskene enda mer effektivt. Her fra Infinitums pantemottak på Heia i Lillestrøm. Foto: Andris Søndrol Visdal / Infinitum

I år åpnes en ny resirkuleringsfabrikk i Fetsund for flaskene. Alle boksene resirkuleres hos Hydro i Holmestrand.

Butikkene er på ingen måte tvunget til å ha panteautomater. Det er et valg de tar, og det valget er basert på at Infinitum betaler for denne tjenesten. I tillegg skaper denne gode servicen høyere besøk og omsetning i butikkene.

Drikkevarebransjen og dagligvarehandelen har tatt hundre prosent ansvar for flaskene og boksene de selger, og det fortjener de applaus for. Dette kan bransjen gjøre gjennom pantesystemet, uten at det påfører dem høye kostnader. Da har både de, vi og du spart penger.

Pant alt. Kun til låns!