Øygarden Fotballklubb har livets rett

BT-kommentator Anders Pamer prøver å drukne oss.

Geir Knarvik Fjeldstad i IL Skjergard tar til motmæle mot BTs sportskommentator Anders Pamer. Foto: Privat

Debattinnlegg

Geir Knarvik Fjeldstad Styreleder IL Skjergard

Sportskommentator Anders Pamer skriver at Øygarden FK (ØFK) har gått på et skjær. Når noen har gått på et skjær, og i tillegg strekker ut en hånd, finnes det to typer mennesker.

Du har dem som griper fatt i hånden, og holder den fast uten å tenke på egne behov. Så har du dem som sparker båten av skjæret og lar den synke.

Fredag 11. september klokken 13.33 strekte ØFK ut en hånd gjennom BT. I samme stund publiserte BT en kommentar av Pamer, der han sparket ØFK av skjæret.

Det var stygt. Det var uverdig.

I Øygarden er vi opplært til at vi aldri må la noen fortelle oss hvilke drømmer vi skal ha, uavhengig av hvor stor motstand vi møter. Vi skal alltid være vår egen begrensning. Ingen, absolutt ingen skal få fortelle oss hva vi kan klare og ikke klare.

At Pamer bruker sin makt og mynde gjennom å være sportskommentator i BT til å være en slik drømmeknuser, gjør oss bare triste på vegne av vår gode og viktige lokalavis BT.

Vi visste at opprettelsen av ØFK kom til å bli en krevende oppgave, både sportslig, økonomisk, identitetsbyggende og i det å kunne skape noe stort sammen. Vi er åtte lokale klubber som fant sammen, fordi vi har en felles drøm om å skape noe i vårt lokalsamfunn.

At Pamer velger å snakke ned og kalle et helt lokalsamfunn med åtte klubber – der det utføres titusener av dugnadstimer hvert år for å ivareta barn, unge og voksne – for en «konstruksjon uten følelser», gjør oss bare triste og leie på vegne av alle disse fantastiske menneskene.

Til tross for at vi kjenner til kompleksiteten ved å drive en liten og ny klubb som ØFK i Obos-ligaen, velger vi å stå ved deres side. Hvorfor?

Jo, fordi vi tror på det. Vi drømmer om at våre lokale talenter, jenter som gutter, skal få muligheten til å oppnå sine drømmer om å spille på et så høyt nivå som de klarer, i sitt eget lokalsamfunn.

Derfor har vi blant annet på rekordtid startet et fotballakademi for jenter og gutter 13 år, der målet er å ha flere årsklasser på akademiet til neste år.

Takk til ildsjelene i og rundt ØFK. Til tross for mye uriktig og unødvendig kritikk, står dere på. Dere er forbilder. Dere skal vite at vi står bak dere, uansett utfallet av sesongen.

Takk til sponsorer som uten egen vinning har valgt å støtte ØFK. Dere hyller dugnadsarbeid på en måte som er vanskelig å beskrive. Derfor er det med ærefrykt og stolthet vi forteller at dere fremkaller mange og sterke følelser som gjør at vi motiveres til å gjøre det lille ekstra i vårt lokalsamfunn.

Til fremtidige sponsorer. Velger dere å støtte ØFK sin toppsatsing, velger dere også å støtte breddesatsingen til syv andre klubber.

Får dere økt omsetning av å støtte ØFK? Sannsynligvis ikke. Derimot bidrar dere til at tusenvis av barn og unge skal få mulighet til å oppnå sin drøm. Det er for oss ubetalelig.

Lytt til ØFK. Gi dem en sjanse. Tro på dem. Vi blir ikke overrasket om de en dag kan si at de holdt lovnaden de ga dere.

Til Pamer: Vi vet ikke hvilken agenda du har, men det oppleves at du etter beste evne forsøker å dytte ØFK av skjæret for å drukne.

Du har en maktposisjon som det er krevende for oss utenfor medieverden å stå imot. Ditt ord blir på en måte en sannhet.

Derfor får du her og nå en invitasjon til å komme til Skjergard. Vi kan møtes på gresset på Ågotnes. Da skal vi fortelle deg hvorfor vi tror på ØFK.