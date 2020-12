Vi eier ikke Bergens gater

Staten og fylkeskommunen er våre «svigers og fetter».

Det er enkelt å sitte i opposisjon og foreslå tiltak på andres eiendom, skriver Mona Høgli (MDG). Foto: Arkiv

Mona Høgli Nestleder i bystyregruppen for Miljøpartiet De Grønne

Du eier første og andre etasje i et hus. Du ser at leiligheten din trenger oppussing og legger planer for hvordan du vil ha det. Men svigers eier tredje etasje og hele trappen opp fra inngangen. Fetteren din eier en leilighet i kjelleren, og samtidig entreen.

Svigers og fetter er i ikke enige i dine planer. Utfordrende, ikke sant? Sånn er det i Bergen og andre byer. Vi har ikke råderett over alle gater og veier. Staten og fylkeskommunen er våre «svigers og fetter».

Sofie Marhaug hamrer løs på byrådspartiene i sitt innlegg i BT (6. des.) fordi hun ikke fikk byrådet med på en rekke tiltak på Danmarks plass og i Ibsens gate. For den jevne leser kan det fremstå som om MDG ikke vil gjøre noe med den håpløse trafikksituasjonen på Danmarks plass.

Jeg kan forsikre Marhaug og alle lesere om at MDG vil at Danmarks plass skal bli et grønnere og bedre sted for mennesker og miljø. Hvorfor i all verden lar da MDG seg «styre av Statens vegvesen», som Marhaug skriver? Svaret er så enkelt og så vanskelig som at Statens vegvesen eier E39 over Danmarks plass og Nygårdsbroen.

Ibsens gate og andre viktige gater i de samme områdene eies av Vestland fylkeskommune.

Det er fylkeskommunen, ikke Bergen kommune, som eier Ibsens gate, skriver Mona Høgli (MDG). Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Det er en kjempeutfordring at de største og viktigste ferdselsårene i Bergen eies av andre enn Bergen kommune. Det har blitt fremsatt mange forslag om fornuftige tiltak, men som ikke MDG har stemt for. Årsak: Vi kan ikke vedta tiltak i gater vi ikke eier selv.

Det er enkelt å sitte i opposisjon og foreslå tiltak på andres eiendom som MDG ikke stemmer for og så si at MDG ikke vil være med på gode bymiljøtiltak. Enkelt, fordi man slipper å forholde seg til virkelighetens verden der Bergen kommune ikke har råderett over hele kommunen. Å fremme behov og bestemte tiltak og arbeide for å få gjennomslag for det er i tråd med det som er mulig.

Heldigvis har vi Miljøløftet, et samarbeid mellom Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Statens vegvesen.

Miljøløftet har gjennom mange år vært et godt samarbeidsprosjekt der de tre partnerne har diskutert seg frem til gode miljøtiltak som bybane, trolleybusser, sykkeltraseer osv.

Poenget er at tiltak i de mest sentrale gatene ikke kan vedtas av bystyret, de må forhandles frem i Miljøløftet.

MDG jobber hele tiden intenst for å få gjennomslag for gode, grønne tiltak i byen vår, det gjør vi i god dialog med «svigers og fetter».

Ting tar dessverre tid, men vi er godt i gang!