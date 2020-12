Høyre vil alltid stå for ansvarlig oljepengebruk

Siden 2013 har Solberg-regjeringen fulgt handlingsregelen hvert eneste år.

2020 ble ikke et godt år for norsk økonomi. Krisen norsk økonomi nå står i, er den tyngste vi har opplevd i etterkrigstiden, skriver finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Jan Tore Sanner Finansminister (H)

Som finansminister er jeg den første til å påpeke at det er viktig å holde igjen på oljepengebruken, men handlingsregelen åpner for at vi bør bruke mer i dårlige tider.

I BT 7. desember skriver Hans K. Mjelva at Høyre gir blaffen i å holde igjen pengebruken. Det er naturligvis helt feil. Vi har brukt mindre i gode år som 2018 og 2019, men bruker samtidig mer i kriseår som 2020 og 2021.

For å sikre forsvarlig forvaltning av oljeformuen strammet vi også inn handlingsregelen i 2017 ved å justere ned den forventede avkastningen på fondet fra fire til tre prosent. Før koronakrisen lå vi an til å bruke 2,6 prosent av fondets forventede avkastning i 2020. Med andre ord la vi opp til å bruke mindre i gode tider.

Men 2020 ble ikke et godt år for norsk økonomi. Krisen norsk økonomi nå står i, er den tyngste vi har opplevd i etterkrigstiden. På det meste var hver syvende arbeidstaker permittert eller arbeidsledig. Derfor var det også nødvendig å innføre omfattende økonomiske tiltak. Vi ligger nå på et uttak av fondet på 4,4 prosent for 2020.

Alternativet ville vært en dypere og mer langvarig krise, skriver finansministeren, som her legger frem regjeringens forslag til statsbudsjett. Foto: Terje Pedersen, NTB

Oljepengebruken i 2020 er høy, men den ekstraordinære finanspolitiske innsatsen er på nivå med det som gjøres i andre land og helt på gjennomsnittet i OECD-landene. Mjelva kan neppe ha fått med seg at OECD så sent som 1. desember mente at den norske oljepengebruken i 2020 var på et passe nivå og ga støtte til regjeringens strategi for 2021.

Det stemmer at vi bruker mye oljepenger i 2020 og 2021, men alternativet ville vært en dypere og mer langvarig krise med flere konkurser og arbeidsledige. Det ville verken tjent dagens eller fremtidens generasjoner. I krisetider som ellers vil Høyre alltid stå for en ansvarlig oljepengebruk. Det kan Mjelva være trygg på.