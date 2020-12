Legg til rette for trikken, huseiere!

Bor det ikke bergensere i Øysteins gate lenger?

En av veterantrikkene svinger ut i Wolffs gate på Møhlenpris. Trikken er merket «Engen», men kommer seg foreløpig ikke over Nygårdshøyden. Foto: Helge Sunde (arkiv)

Wilfred Høsteland Espeland

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Entusiaster, ledet av utrettelige Atle Ingebrigtsen, har lenge vært i full gang med å etablere en fantastisk flott sporveislinje gjennom et av Bergens gamle og særpregede trikkegater, Øysteins gate.

Denne gaten hadde en av landets bratteste trikke-traseer, og er blant de strøkene som fortsatt har den æren å ha de originale ledningsfeste-ornamentene på husveggene.

Så finnes der – utrolig nok – noen huseiere som ikke ønsker at disse festene igjen skal få bli brukt til feste for kjøreledninger for veterantrikkene.

Det må jo være en stor ære å stille disse til disposisjon igjen – det skader jo ikke husene.

Øysteins gate hadde en av landets bratteste trikketraseer. Nå jobber entusiaster for å gjenopprette en trasé for veterantrikker der. Foto: Arkiv

Mitt spørsmål til disse negative huseierne er følgende:

Hvis trikken fortsatt – fra gammelt av – hadde sin trasé gjennom Øysteins gate, ville dere da forlange at f.eks. Bergen Sporvei fjernet dem og la ned trikken?

Jeg tror ikke at noen i sin tid nektet Sporveien å sette opp disse dekorative festene i stedet for å måtte koste ledning-master utenfor husene – noe som både var mye dyrere, tok plass og kunne være skjemmende.

Disse ledningsfestene finnes fortsatt mange steder rundt om i byen, og noen huseiere har virkelig sansen for dem ved å male dem i annen farge enn husveggene.

Kort sagt betraktes festene som dekorative detaljer på veggene mange steder.

Så hvorfor ikke nytte dem igjen til det de var ment for og ble brukt til?

Les også Trikken ble nedlagt for 52 år siden. I år kan linje 3 endelig nå frem til Engen.

Øysteins gate var i den spesielle stilling å være en av byens bratteste trikke-gater.

Hvis noen var brattere, så må det ha vært Kalfarveien.

Atle Ingebrigtsen og hans arbeidsgjeng har gjort en strålende innsats for å bevare en svært viktig del av Bergens historie.

Det edle målet er å få trikken tilbake mellom Møhlenpris og Engen. Skinner og kjøreledninger er for lengst kommet på plass mange steder.

Der har også vært antydet forslag og ønsker om at man med tiden kunne forlenge trikken videre fra Engen til Nordnes.

På Nordnes er der for øvrig også fortsatt ledning-fester på husveggene.

Slik så det ut da trikken kjørte på Engen i 1897. Snart kan man kanskje igjen se trikk i gaten der. Foto: Arkiv

Så nå, huseiere i Øysteins gate; vær så snill og vis velvilje og forståelse for en flott sak for Bergen. Det skader ikke husveggene.

Sett ikke kjepper i hjulene for entusiastene og dermed også for Bergen generelt!

La oss få trikkelinjen Møhlenpris – Engen (og kanskje senere til Nordnes?) tilbake gjennom sin historiske trasé til glede for titusener av mennesker i Bergen.

Vis at den tradisjonelle patriotismen som vi bergensere er så velkjent for, fortsatt lever!

Jeg går ut fra at der fortsatt bor bergensere også i Øysteins gate?