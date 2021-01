Gubbete motstand mot dataspill

En av verdens beste idrettsutøvere er fra Bergen, men verken han eller grenen han konkurrerer i, anerkjennes.

Tommy «Taiga» Le fra Fyllingsdalen topper Dota 2-rankingen i Europa. Her fra 2017, da han gikk på e-sportlinjen på Arna vgs. Foto: Roar Christiansen (arkiv)

Thor Haakon Bakke Sentralstyremedlem i Miljøpartiet De Grønne

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Juletid er gametid, men med to små unger har det blitt mindre tid med en av mine tradisjoner – dataspilling med lillebror på kjøkkenet.

Som med fotball er det slik at mange amatører også følger med på hva de profesjonelle driver med. Det er derfor ekstra høytid at vi nå har en internasjonal superstjerne i Tommy «Taiga» Le fra Fyllingsdalen. Nylig tok han over førsteplassen i Dota 2-rankingen i Europa, og hadde det ikke vært for korona, hadde han konkurrert om over 100 millioner i Stockholm denne høsten.

Les også Her vil de åpne Bergens nye spillhus. – Dette finnes ikke noe annet sted.

Dota 2 er som sjakk kombinert med skyting, bare med 100 unike brikker og krav om hundrevis av reaksjoner med millimeterpresisjon pr. minutt. Det kreves øye-hånd-koordinasjon og taktikkeri av ypperste klasse.

Hadde sportsjournalistene forstått hvor stort det er å bli en av verdens beste i et spill med millioner av deltakere, men med et bitte lite miljø i Norge, hadde de hyllet prestasjonen. Kanskje NRK hadde tatt turen til Arna for å lage dokumentar om hvor han gikk på e-sportlinje og hvem som trente ham?

Verdensmesterskapet i Dota 2 i Kina i 2019 trakk mange tilskuere og hadde en total premiepott på 34 millioner amerikanske dollar. Foto: ALY SONG / REUTERS

VG kunne nylig melde at Telialigaen er en av de sterkeste merkevarene innenfor idrett for ungdom mellom 18 og 24 år. Når BT en sjelden gang skriver om e-sport, er det med et gammeldags fokus på stillesitting.

Samtidig er avisen flink til å hylle bergensere som blir god i mikroidretten proffboksing, en ikke akkurat helsefremmende aktivitet.

Neste år landes partiprogrammene til de ulike politiske partiene. Arbeiderpartiet er så langt mest gubbete og bekymrer seg blant annet for de negative sidene ved dataspill. Høyre «tror på Norge», mens Senterpartiet tror på «hele» Norge. Men ingen av dem tror på e-sport.

Thor Haakon Bakke (MDG) mener både politikerne og mediene må våkne opp og gi e-sport den anerkjennelsen den fortjener. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Både mitt eget parti, MDG, og Venstre har klar tale om e-sport som idrett. Trine Skei Grande skal også ha kred for at hun løftet e-sport som kulturminister. Men de mellomstore partiene og de tradisjonelle mediene bør følge opp.

Det er smart for deres egen del for å ikke bli enda mer akterutseilt, men også fordi idretten og utøverne fortjener anerkjennelse.