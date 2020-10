Å lære barn om overgrep uten å skremme

Et viktig premiss for serien «Kroppen min eier jeg» har vært at vi skal snakke sant til barn.

NRK og Redd Barna svarer på kritikken mot serien «Kroppen min eier jeg», som vi her ser et glimt av. Illustrasjon: Skjermdump fra NRK Super

Joakim Vedeler, redaksjonssjef NRK Super, Monica Sydgård, leder av Norgesprogrammet i Redd Barna

En anonym mor skriver i BT 2. oktober om datteren som kommer hjem fra skolen, etter å ha lært om seksuelle overgrep med animasjonsserien «Kroppen min eier jeg». Datteren gråt, og syntes det hun hadde lært var så ekkelt at hun ikke ville snakke om det.

Vi vil takke «anonym mor» for et ærlig og viktig innlegg. Samtidig ønsker vi å justere beskrivelsen av innholdet i serien, som har fått nasjonal og internasjonal anerkjennelse nettopp for å forklare seksuelle overgrep på en barnevennlig måte.

«Kroppen min eier jeg» ble først vist på NRK Super i forbindelse med temadager om overgrep i 2017. Målet med serien er å gi barn kunnskap om hva seksuelle overgrep er, at det aldri er barn sin skyld, og hvordan de kan få hjelp.

Redd Barna har vært en samarbeidspartner og laget et veiledningshefte med undervisningsopplegg til bruk i skolen.

Med på laget har vi også hatt en rekke fageksperter og organisasjoner som jobber med seksuelle overgrep mot barn. I utviklingen av innholdet har vi samarbeidet tett med skoler. Tilbakemeldinger vi har fått fra lærere og elever, er at filmene er et godt hjelpemiddel for å snakke med barn om et tabubelagt tema.

Barna har vært særlig opptatt av at de lærer hvordan de kan hjelpe en venn.

«Anonym mor» forteller om hvor viktig det er å gi barn informasjon om seksuelle overgrep på en måte som ikke skremmer, og som ikke fokuserer på at overgriper må i fengsel. Det er vi helt enige i.

Serien forklarer med konkrete eksempler hvordan overgrep kan skje, og hva barn kan gjøre for å få hjelp. Den beskriver også hvordan barn kan synes det er vanskelig å si ifra, for eksempel fordi de er glade i den som begår overgrepet.

Joakim Vedeler er redaksjonssjef NRK Super, og Monica Sydgård leder Norgesprogrammet til Redd Barna. Foto: NRK / REDD BARNA

Budskapet er tydelig: Norges Lover beskytter barn, barn har rett til å få hjelp, og voksne og ungdommer som begår overgrep mot barn, skal få hjelp til å slutte. Serien er laget med mål om å gi viktig informasjon til barn på en klar og barnevennlig måte, uten å være skremmende.

Et viktig premiss har vært at vi skal snakke sant til barn. Derfor forteller vi også at en person som begår overgrep, kan komme i fengsel. Dette tillegges ikke mye vekt, og vi beskriver i veilederen til lærere at det å være redd for fengsel, kan være en grunn til å ikke fortelle. Men det må nevnes, fordi barn må vite at dette er en realitet, og de må trygges på at det er riktig å si ifra likevel.

«Anonym mor» beskriver hvordan hun tror det vil være grusomt for et barn som har opplevd overgrep, å se disse videoene. Hun frykter at det vil bli vanskeligere å fortelle etterpå.

Vår erfaring tilsier heldigvis det motsatte. Vi har fått tilbakemeldinger fra personer som selv har opplevd overgrep, som sier at de skulle ønske de så denne filmen som barn. Vi hører fra politi og barnevern at mange barn melder ifra etter å ha sett filmene. Vi har også hatt saker i rettsvesenet, hvor barn har fortalt etter å ha sett filmer på skolen om seksuelle overgrep.

Barn reagerer ulikt på informasjon de får. Barn kan bli redde av å lære om brann og trafikkulykker, eller om at noen voksne begår seksuelle overgrep. Likevel er dette kunnskap barn trenger å få, og de trenger å få det tidlig.

Vi vet at ett av tjue barn har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen, og ett av fem har opplevd seksuelle krenkelser fra en jevnaldrende. Halvparten av dem har aldri fortalt det til noen.

For å fortelle, må de vite hva overgrep er, at det ikke er deres skyld, at de har rett til å få hjelp, og hvem de kan snakke med. Dette forebygger overgrep, og det gjør at utsatte barn får tidligere hjelp. Forskning viser at barn som har fått undervisning eller annen informasjon om vold og overgrep, forstår bedre at det de utsettes for, er feil.

En viktig forutsetning for at «Kroppen min eier jeg» lykkes i å bryte tausheten og øke kunnskapen hos både barn og voksne, er at skoler og foreldre har en god dialog om dette opplegget. Vi sier oss enige i oppfordringen fra «anonym mor» til andre foreldre: Se «Kroppen min eier jeg» på NRK TV, og snakk med barna om innholdet.