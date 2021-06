Flyktningkrisen er verre enn noensinne

Vi må ikke glemme dem som drukner på flukt.

Over 82 millioner mennesker er fordrevet fra sine hjem, ifølge FN. På bildet flykter en kvinne og et barn fra brann nær Moria-leiren på Lesbos i Hellas. Foto: Petros Giannakouris / AP / NTB

Mari Lund Eide Vitenskapelig assistent, Institutt for sammenlignende politikk, UiB

Dario Mazzola Postdoktor, Institutt for sammenlignende politikk, UiB

Fra Iran til Tyrkia, fra Italia til Frankrike. Til kysten av Karmøy: Det var her levningene til den 15 måneder gamle kurdiske flyktningen Artin ble funnet første nyttårsdag i år.

Hans reise er en sterk påminnelse om at mennesker fortsetter å dø på flukt, og at flyktningkrisen fortsatt ikke er avblåst selv om vi nå står i en annen krise. Om noe er det omvendt: ifølge FNs høykommissær for flyktninger, var 82,4 millioner mennesker fordrevet fra sine hjem ved utgangen av 2020. Det er flere enn noensinne.

Mari Lund Eide og Dario Mazzola er begge tilknyttet forskningsprosjektet Protect ved Universitetet i Bergen. Foto: Kjetil Vasby Bruarøy / Mari Lund Eide

I forskningsprosjektet Protect, ledet fra Universitetet i Bergen, forsker vi på hvordan verdenssamfunnet kan ivareta rettighetene til flyktninger som søker beskyttelse fra krig, vold, tortur, forfølgelse, klimaendringer, med mer.

Men alle innen vårt forskningsfelt vet at det ikke finnes en magisk formel som tryller frem enkle løsninger på så komplekse utfordringer. Til og med FNs høykommissær for flyktninger må eksperimentere for å få stater til å ivareta forpliktelsene som flyktningkonvensjonen pålegger dem.

En av deres innovative kampanjer setter søkelys på flyktningers egne historier om hvorfor de flykter. Målet med slike kampanjer er å motarbeide falske nyheter og fakta rundt flukt, og for å unngå at fremmedfrykt og fordommer blomstrer i mottakerland og dominerer det offentlige ordskiftet rundt migrasjon og asyl. Dette demmer også opp for smuglere og andre aktører som profitterer på flukt og illegale grensekryssinger.

10.september i fjor førte brann i flyktningleiren Moria på den greske øyen Lesbos til at 13.000 mistet husly. Foto: Alkis Konstantinidis / Reuters / NTB

Media og det offentlige ordskiftet spiller også en stor rolle i hvordan flyktninger blir sett på og snakket om. Vi akademikere har en plikt til å bidra til at mediene skaper et faktabasert ordskifte rundt migrasjon og flyktningtematikk. Men denne innsatsen er forgjeves dersom vi ikke får med beslutningstakerne på laget.

For det aller viktigste for å sikre rettighetene til mennesker på flukt, er en felles politisk strategi – noe Europa fortsatt mangler. Den foreslåtte asyl- og migrasjonsavtalen lansert i september 2020 har potensial, men den vil ikke resultere i et paradigmeskifte i europeisk asylpolitikk.

Våre forskere har påpekt hvor vanskelig det kan være å innføre en felles europeisk asyl- og migrasjonsordning, fordi alle land helst vil bestemme over sine egne grenser – og dermed hvem de slipper inn og ikke slipper inn.

Det er fortsatt også usikkert hvorvidt den nye ordningen faktisk vil bli vedtatt og innført – og ikke minst hvordan. Mange europeiske stater er fortsatt skeptiske til å prioritere en ny asyl- og migrasjonsordning, bortsett fra Italia og Spania, som nå tvinges til å ta grep på grunn av økte migrasjonsstrømmer. Så langt i 2021 har 10.000 migranter har ankommet Italia, mens 6000 har krysset grensen til Ceuta, det spanskkontrollerte området i Marokko.

Gresk politi forsøker å hindre flyktninger å krysse grensen fra Tyrkia. Foto: Jan Thomas Espedal / Aftenposten

Selv ikke Danmarks kontroversielle forslag om å flytte asylsøkere til statsfinansierte asylmottak i afrikanske land, har klart å få liv i den europeiske asyldebatten. Et liknende forslag har også blitt fremmet av Fremskrittspartiet her i Norge. FN på sin side, beskriver en slik ordning som ren utnyttelse av både sårbare flyktninger og overbelastede utviklingsland.

Selv om flyktningkrisen pågår langt unna Norge rent geografisk, har vi likevel en viktig rolle å spille som en humanitær aktør. For Artins historie bringer flyktningers skjebne til vår egen bakgård – og viser hvor langt nød og elendighet kan gå.

Den beste måten å hedre hans liv er å vise at håp og solidaritet kan ta oss enda lengre.

For å få til det må både europeiske land – og verdenssamfunnet komme sammen – og sette flyktningers trygghet og rettigheter på agendaen vår.