NRKs «Innafor» unngår influenserfellen

Seerne er smarte og kan trekke egne slutninger om influenserne.

Programlederen og regissøren svarer på kritikken mot NRK-serien «Innafor», som nylig tok for seg Emma Ellingsen og andre influensere. Foto: Sigrid Winther/NRK

Azar Ebrahimi Regissør i NRK «Innafor»

Vilde Bratland Erikstad Programleder/journalist i NRK «Innafor»

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Grilling av influensere gir sjelden mer svar enn «ingen kommentar». Hva skjer hvis noen endelig tar dem på alvor som bedrifter?

I NRK-programmet «Innafor: Influenser» utforsker vi hvordan influenserbransjen jobber for å påvirke oss til å kjøpe produkter.

Vår metode er å gå inn i en tematikk uten agenda, og vi søker svar ved å være i et miljø over tid. Gjennom ekte nysgjerrighet håper vi å få innsikt i en bransje som vanligvis viser seg frem på egne premisser.

Innsenderne er NRKs programleder Vilde Bratland Erikstad og regissør Azar Ebrahimi. Foto: Patrick da Silva Sæther/Andes Leines/NRK

Dette ser ikke ut til å være godt nok for Natalie Preminger. I innlegget «NRK går rett i influenserfellen» (BT 22. okt.) kritiserer hun oss for ikke å «grille administrerende direktører», og hun konkluderer med at «influenserbransjen slipper unna ved å uavbrutt få fortelle sin historie».

Mener Preminger den undersøkende journalistikken kun lykkes hvis seeren får servert gerilja-intervju av noen vi allerede har bestemt er skurken? I så fall har hun glemt at det finnes andre, minst like legitime, journalistiske metoder.

Fredrik Solvang har allerede prøvd å knekke hull på påvirkere, uten å lykkes helt. Derfor ville vi gjøre et forsøk på å komme tettere på bransjen med en annen metode.

For aldri før har et influenserbyrå latt uavhengige journalister følge deres hverdag. Ved å være til stede når de planlegger kommersielle oppdrag, lander avtaler og gjennomfører annonsesamarbeid, gir vi seerne våre innblikk i hvordan bransjen som lever av å skjule mekanismene bak en tilforlatelig Instagram-post, faktisk jobber.

Preminger antyder at programleder Vilde er i lommen på influenserne, fordi hun etter hvert liker dem som personer. Hun spør: «Hvor er refleksjonene rundt at annonseinnleggenes mål er å fremstå så lite som mulig som reklame?»

Bak modell Emma Ellingsen og andre influensere står et proft apparat. Det kommer godt frem i «Innafor», mener innsenderne. Foto: Sigrid Winther/NRK

Det er jo nettopp denne problematikken Vilde henger seg opp i. Hun setter ord på hvor kinkig det er å like influenserne og deres «tilfeldige» liv, og samtidig vite at dette er et godt salgstriks. Hos Forbrukertilsynet får vi vite at vi som forbrukere ikke er like kritiske til reklame når annonsene dukker opp i en flyt av private innlegg.

Preminger reagerer også på Vildes refleksjoner i slutten av programmet. Hun skriver «Vilde synes det er OK at bransjen funker som den gjør.» Dette har vi aldri prøvd å formidle.

Vilde sier tvert imot: «Jeg tror jeg alltid kommer til å være skeptisk så lenge noen driver med reklame.»

Men vi ser at det er mulig å mistolke det som kommer etter.

For Vilde prøver også å lete etter svar på om det er noe hun har opplevd mens hun har vært innenfor bransjen, som gjør at hun kan like den litt?

Jo – kanskje, kanskje hvis produktene påvirkeren reklamerer for, kommer fra et 100 prosent ærlig sted. Men likevel er Vildes siste ord: «Jeg vet da faen.» Og det er vårt spark videre til seeren. For vi vet de er smarte og vil trekke egne slutninger.

Influenserbransjen er, som Preminger påpeker, full av gråsoner. Da kan vi heller ikke servere et entydig svar.

Men «Innafor» har vist det proffe apparatet som står bak mange av de personlige innleggene i Insta-feeden vår. Slik gir vi seerne våre bedre mulighet til å navigere i en verden der forbildene deres er venninner og selgere på samme tid.

Men hva seerne synes om bransjens metoder – det skal de faktisk få bestemme selv.