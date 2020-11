Nei, Torgallmenningen skal ikke bli grå!

Sivilarkitekt Morten Molden burde kjenne allmenningens historie.

Å fargesette fasadene i én kulør strider mot arkitektens opprinnelige planer, skriver Ingvild Constance Festervoll Melien. Hun har en master i fargevalg i arkitektur med Bergen som case fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Foto: Tor Høvik

Ingvild Constance Festervoll Melien Urbanist, fotograf og skribent

Sivilarkitekt Morten Molden tar i BT til orde for at Torgallmenningen nå burde få en grålig og hvit palett, basert på de nye stålsøylene til Bård Breivik.

Molden har rett i at Torgallmenningen alltid har vært i utvikling, både arkitektonisk og fargemessig. Han tar derimot feil i at et helt byrom, basert på den klassisistiske arkitekturen, bør fremstå med én fargetone.

Torgallmenningen ble tegnet av arkitekt Finn Berner etter bybrannen i 1916. I sine tegninger fargela Berner de ulike fasadene i duse farger, nettopp for å skille de ensartede husene fra hverandre.

Torgallmenningen har jevnlig skiftet farger, men har aldri vært ensfarget grå eller hvit. Fargetonene har stort sett holdt seg i pasteller av gult, grønt og blått. Unntakene er det funksjonalistiske Sundt-huset, som alltid har hatt en hvit fasade, og rosafargen på husene i motsatt ende av Torgallmenningen.

Å fargesette fasadene i én kulør strider mot Berners opprinnelige planer.

Arkitekten bak Torgallmenningen, Finn Berner, fargesatte de ulike husene på Torgallmenningen med duse pastellfarger, for å skille fasadene fra hverandre. Bildet er fra 1932. Foto: Bergen Byarkiv

Det er et poeng at flere av husene på Torgallmenningen, hovedsakelig de på nordsiden, i dag er fargesatt i for kraftige farger, sammenlignet med den opprinnelige fargeplanen til Berner.

Generelt kan man derfor si at det er to fargetrender på Torgallmenningen: Sørsiden med Galleriet og Sundt-huset følger i stor grad Berners lyse fargeskala, mens motsatt side i større grad er fargesatt ut fra huseiernes egne ønsker og preferanser.

Grete Smedal og Rolf Hermansen (i samarbeid med byantikvar Johanne Gillow) skal ha mye av æren for at halvparten av Torgallmenningen i dag fremstår etter Berners ønsker.

Vi bør hente den opprinnelige fargeplanen til arkitekt Finn Berner og få til en helhetlig fargepalett, skriver Ingvild Constance Festervoll Melien. Dette bildet er fra 1932. Foto: Bergen Byarkiv

Farge i arkitekturen har gjennom alle tider blitt både underkommunisert og satt i andre rekke. Formen har alltid vært det viktigste, både blant arkitekter, utbyggere, kjøpere og til dels også offentlige instanser.

Dette er en av hovedgrunnene til at man siden år 2000 har mistet mye av fargemangfoldet i norske byer. Det er generelt for lite kunnskap om hvilke farger som står godt sammen. Men farge er avgjørende for hvordan vi oppfatter det rundt oss.

Professor i farge, Mette L’orange, går i sin bok «Farger i arkitekturen» gjennom fargens funksjon i det bygde rom. Her er det flere elementer som spiller inn.

Fargen er med på å tydeliggjøre byggets konsept. Den avklarer hovedformene på et hus og kan virke både som kamuflasje og markering.

Å male hele Torgallmenningen gråhvit vil gjøre byrommet livløst og trist, skriver Ingvild Festervoll Melien. Foto: Privat

Fargen er også med på å fremheve enkelte elementer som lister, ornamentikk og dekor, og viser linjer i eller på bygget. Fargen kan si noe om historie, identitet, sted, økonomi og rom.

Den kan ha en forstørrende og forminskende effekt, den kan virke samlende eller provoserende, skape kontraster, rytme og flyt i byrommet. Fargen har med andre ord en rekke funksjoner som virker inn på vår opplevelse av byrommet.

Jeg antar at Bård Breivik ikke hadde noen intensjon om at fargene på Torgallmenningen skulle males grå, basert på hans søyler. Jeg velger heller å tro at hans kunst ble laget for å bringe et nytt element inn i Bergens viktigste byrom.

Å skulle male hele Torgallmenningen gråhvit vil gjøre byrommet livløst og trist. Stålsøylene til Breivik kan fint kombineres med en rekke ulike kulører.

Vi kan heller hente frem igjen den opprinnelige fargeplanen til Berner og få til en helhetlig fargepalett, basert på de historiske fargene.