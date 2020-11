Vil du forstå Trumps suksess? Tenk på EU-motstanden i Norge.

Nordmenn misforstår en av hovedgrunnene til at mange amerikanere stemmer på Trump.

President Donald Trump poserer med den nyutnevnte høyesterettsdommeren Amy Coney Barret. Utnevnelsen av dommere som er tro mot grunnloven, er en av grunnene til at konservative amerikanere stemmer Trump, skriver Austin Rasmussen. Foto: TOM BRENNER / Reuters

Austin Rasmussen Leder for Republicans Abroad Norway

Det kanskje mest misforståtte aspektet ved USA blant nordmenn, er forskjellen mellom et demokrati og en republikk.

Mange ble forvirret da president Trump vant valget i 2016, selv om Hillary Clinton hadde høyere antall stemmer i landet som helhet.

Det første steget for å forstå USA, er å glemme ideen om at totalantallet stemmer betyr noe som helst. Det er nemlig totalt irrelevant i amerikanske valg. Valgresultatet i hver enkelt stat betyr også bare noe for å utpeke valgmannskollegiet.

Valgmannskollegiets hovedformål er forhindre flertallets tyranni, og å opprettholde føderalismen som USA er bygget på – det vil si at de 50 delstatene skal beholde sin selvbestemmelse.

Dermed skal systemet også bevare friheten til individet – det aller minste mindretallet. Det skal forhindre maktmisbruk fra deler av samfunnet som får impulsive, følelsesbaserte innfall. Valgmannsforsamlingen er en viktig ingrediens i maktfordelingen i USA.

Austin Rasmussen er leder for Republicans Abroad Norway. Han er opprinnelig fra Alaska, og har jobbet for det republikanske partiet. I dag bor han i Drammen med sin norske kone og to barn. Foto: Universitetet i Sørøst-Norge

Det er viktig å forstå USA som en republikk, ikke som et demokrati. Det er ingen enhetsstat, men en union av 50 stater som alle har sin uavhengighet. Dette er bakt inn i vår grunnlov og Bill of Rights:

«Makten som ikke er delegert til de forente stater gjennom grunnloven, eller er forbudt, er reservert til de enkelte stater eller til folket.»

Til tross for denne beskyttelsen, har vår føderale regjering vokst lenge, og er nå større og mektigere enn grunnlovsfedrene noen gang kunne forestille seg eller ønsket.

Det er en av grunnene til at mange konservative amerikanere vil stemme for å gjenvelge president Trump uansett. Trump har oppnådd mye med å redusere den føderale regjeringens makt, og kutte den byrdefulle reguleringen av våre liv og forretninger.

Han har utnevnt dommere som er tro mot grunnloven, kuttet skattene for alle amerikanere og ført en næringslivsvennlig politikk.

Han har ikke startet nye kriger, og har ikke prøvd å ta til seg grunnlovsstridig makt selv under en pandemi – men overlatt mye av den håndteringen til hver enkelt delstat. Listen kunne vært mye lengre.

Å redusere makten i Washington er en hovedsak for mange Trump-velgere, skriver Austin Rasmussen. Her Capitol-bygningen, der den føderale Kongressen møtes. Foto: Jim Bourg / Reuters

En måte nordmenn kan forstå dette på, er å se på Norges forhold til EU. Det norske folk har gjort det svært tydelig at de ikke vil gå inn i den europeiske unionen, men beholde sin selvstendighet.

Likevel har Norge rykte for å være det landet som iverksetter flest av EUs lover og reguleringer. Det norske folk ønsker selvstendighet, men de norske politikerne overser dette ønsket og legger til rette for endeløse reguleringer fra navnløse, ikke-valgte byråkrater i Brussel.

For oss konservative amerikanere finnes det en trøst: Man trenger to tredjedels flertall for å endre valgmannskollegiet, både i Representantenes hus og Senatet. Og det trengs tre fjerdedels flertall i delstatene for å godta endringer i grunnloven.

Det betyr at den amerikanske valgordningen ikke vil bli endret på lang tid – uansett hvor mye den tapende siden klager og ikke forstår betydningen av en republikk.