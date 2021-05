Epidemien av fedme må stoppes

Butikkene våre burde ha blåbær og ikke sjokolade ved kassen.

Når 70 prosent voksne og ett av fire barn har overvekt, må vi ta kollektivt ansvar for å bedre tilgangen på næringsrik mat, mener Vilde Regine Tellnes. Foto: Privat

Vilde Regine Tellnes Samfunnsøkonom & daglig leder i Healthy EATS

Fedme koster den norske stat 68 milliarder kroner i året, ifølge en rapport fra Menon Economics. Dette er penger som kunne blitt brukt til utdanning, forskning, miljøvennlig og bærekraftig utvikling!

Er det fortsatt fristende med chips og cola til kvelds?

20. april hadde dokumentaren «Eit feitt liv» med Ronny Brede Aase premiere. Hele Norge fikk se blide Ronny spøke om sin fysiske alder på 89 år, selv om passet hans viser at han bare er 34 år. I tillegg utpeker Harald Eia han til å være en stor del av utgiftsposten til skattebetalerne.

I NRK-serien «Eit feitt liv» spøker Ronny Brede Aase (34) om sin fysiske alder på 89 år. Her med kjæresten Tuva Fellman. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fra spøk til alvor. Ny forskning viser at 70 prosent av nordmenn er overvektige. Dette gjelder også en fjerdedel av barn og unge. Dette er ikke bare et stort folkehelseproblem, men det utgjør altså også en enorm kostnad for staten. Midlene går til å behandle fedme og diabetes 2, som kunne vært unngått med en sunnere livsstil.

Prisen for fedme er faktisk like stor som prisen for trafikkulykker, astma og sykdommer og ulykker på jobb til sammen.

Forskningen påpeker at hovedproblemet er tilgangen på sunne alternativer. Hvorfor skal det være så vanskelig å spise sunt? Hvis det er dette som er problemet, hvorfor legger vi ikke mer til rette for at det skal blir lettere å velge riktig?

Hvis dårlig folkehelse og nedsatt livskvalitet er prisen å betale, burde vi ta et kollektivt samfunnsansvar og fokusere på å bedre tilgangen på sunn og næringsrik mat. Det at dette også gjelder ett av fire barn i dag, tilsier at vi må gjøre endringer nå. Hvis ikke risikerer vi at barna vil fortsette å være overvektige også som voksne. Det kan også være en påkjenning for barn både fysisk og psykisk å slite med fedme.

En fornuftig samtale om vekt, mat og aktivitet skader ingen barn, mener innsenderen. Foto: Ørn E. Borgen

Se for deg at du er på tur med en sekk på fjellet. Når du går mot toppen, kjenner du det er tungt og at det er svært godt å ta sekken av seg. Dette er en sekk som overvektige barn bærer med seg hele tiden. De har den med i sengen sin, på skolen, i barnebursdager og de kjenner det på kroppen til enhver tid. Mange barn opplever mobbing forbundet med vekten sin, konsentrasjonsvansker, angst og lav selvfølelse.

De siste 30 årene har vi hatt en stor økning av overvekt og fedme hos barn. Ved siden av endrede kostholdsvaner har også den stillesittende livsstilen, med betydelig mer skjermtid enn lek ute, vært en vesentlig faktor for barns helse.

En fornuftig samtale om vekt, mat og aktivitet skader ingen barn. Det vi ikke klarer å snakke med barn om, vil heller ikke barn klare å snakke med de voksne om. Når det gjelder oss voksne, så krever det at vi selv tar et større ansvar for egen helse – samtidig som beslutningstakerne og næringslivet gjør sunn mat lettere tilgjengelige for folk flest i en travel hverdag.

Det skal ikke være vanskelig å velge riktig. Butikkene våre burde ha blåbær og annen næringsrik mat ved kassen, og ikke sjokolade, cola og boller.

Oppsummert så står vi overfor en fedmeepidemi som vi må stoppe. Vi kunne like godt snakket om en pandemi her også, for dette rammer hele verden.

Flere folk dør av overvekt enn sult på verdensbasis. De gode nyhetene er at dette er noe vi kan gjøre noe med.