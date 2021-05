Takk og lov for kommunesamanslåing

Lokale aktørar og entreprenørar har hatt fritt spelerom i eit sårbart øyområde.

Som det er, er det for mange hytter her, og det er storstilte planar for å bygge ut meir, skriv Roar Ulvestad. Foto: Tuva Wallem Skare (arkiv)

Roar Ulvestad Bergen

Det er bra at Bergens Tidende i saken om hyttebygging i Øygarden set fokus på den ukultur og «sjå andre vegen»-mentaliteten som ein lettare finn i små enn store kommunar.

For Øygarden sin del har eg tru på at forvalting og sakshandsaming blir styrkja frå og med kommunesamanslåinga. Det er ikkje greitt, alt som har føregått i gamle Øygarden kommune, og det som vart omtala om hytter bygd i friområde, er eit godt døme.

Seks av hyttene ytst på Sprengsneset ligg i det som var sett av som friområde. Hyttebyggarane visste ingenting. Hyttene omkring, blant anna den kvite i front, ligg ikkje innanfor det som var sett av til friareal. Foto: Bård Bøe

Lokale aktørar og entreprenørar har hatt fritt spelerom i eit sårbart øyområde i fleire tiår. Det er berre to år sidan at fleire av holmane der ute vart kartlagde som nokre av dei mest forureina holmane vi har i Norge, og dyre- og planteliv er pressa av utbyggarar som først og fremst ser pengeverdien i å endre naturområde til hyttefelt.

Store Øygarden har fleire hundre forfalne sjøhus. Nye Øygarden kommune burde tenkje kulturvern og berekraft, og styre lokale snikkarkrefter inn mot oppkjøp av desse, for utbetring og vidaresal, heller enn å lage hyttefelt som ser ut som byggefelt i fortettingssoner langs Bybanen.

Hyttefelta vert utbygde i hui og hast, med enkle og billige løysingar, som etter kvart kjem til syne i form av vasskadar, sprekkdanningar og låg kvalitet på indre og ytre flater. Vi har sjølv hatt ei rorbu der ute i nokre år, og akkurat no er alt rive ut av rorbua grunna vasskade som kan førast tilbake til teknisk løysing ved bygging.

Nye Øygarden kommune er samanslegen av dei gamle kommunane Sund, Fjell og Øygarden. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Ja, eg veit eg sit i glashus, men vi og andre kjøparar kjøpte desse krypinna med forsikring frå seljarar om at no var det endeleg slutt på utbygging i området. Som det er, er det for mange hytter her, og det er storstilte planar for å bygge ut meir.

Nye Øygarden kommune må ha eit særskilt blikk på dei utbyggarane som opererer i området for både å sikre at utbyggingane no blir berekraftige og i tråd med god forvalting av naturområdet, og sjå til at ukulturar frå gamle Øygarden kommune blir bytta ut med reinhårig sakshandsaming og vurdering av habilitet av alle som er med på å ta avgjerder.

Nordre del av Øygarden er i ferd med å bli ein bydel, noko som politikarane der ute har vore med på med opne auge, over mange år.