Har du født, mottatt barnetrygd eller brukt biblioteket? Har du noen gang stoppet opp og tenkt over hva dette koster?

I disse valgtider vil jeg bare informere om at jeg i dag har kostet deg ganske mange skattepenger.

En planlagt operasjon, ingen dramatikk, fin form (hjerter kan sendes til velferdsstaten). Plusse på et par ukers sykemelding som øker beløpet ytterligere. Tusen hjertelig takk, forresten!

Så det jeg lurer på er: Har du født, mottar du barnetrygd, har du barn i barnehage ellers skole? Har du høyere utdanning, går du til fastlegen, bruker du biblioteket, skal du dø en eller annen gang? Har du hatt behov for en operasjon med påfølgende sykemelding?

Kanskje du har noen du bryr deg om som har hatt behov for hjelpemidler som tolk, hjemmesykepleie, psykiatri, bostøtte, rehabilitering? Har du benyttet deg av diverse kultur- og idrettstilbud eller andre tilskuddsordninger eller støtteordninger?

Har du noen gang stoppet opp og tenkt over hva dette koster?

Jeg vet at jeg bare i dag har tatt et ganske så stort jafs av mitt skattebidrag for 2017 (havner muligens på minus, heldigvis får jeg ikke noe regning på eventuelt mellomlegg).

Min situasjon er såpass lite alvorlig at alt tilsier at jeg etter et par uker igjen er frisk og freidig og kan bidra til sta(t)skassen igjen. Det er absolutt ikke en selvfølge for alle.

Ja til fellesskapet og tryggheten på at vi tar vare på hverandre. Skatt er kult!