Musikk skal være ekte

Når alt blir så glatt og perfekt, så mister man mye av det magiske som skjer.

Stig van Eijk er kritisk til bruken av hjelpemiddelet autotune for å treffe tonene i Melodi Grand Prix.

Stig van Eijk Musiker

Debatt Dette er et debattinnlegg.

Med NRKs avgjørelse om å tillate autotune som hjelpemiddel for å optimalisere lytteopplevelsen og «redde» vokalister som synger surt under MGP, er diskusjonen i gang.

Jeg er nok en av få som IKKE kommer til å benytte meg av dette hjelpemiddelet. Som artist fra gamleskolen setter jeg ekstremt høye krav til liveopptredener og har aldri likt autotune-trenden, med mindre det er for å skape en effekt i lydbildet.

Det norske publikummet kan fort føle seg lurt om vi sender av gårde en vokalist som leverte på hjemmebane, men ikke leverer internasjonalt når hjelpemiddelet er borte. Når det er sagt, jeg har full tillit til at MGP-sjef Stig Karlsen og co. har valgt ut vokalister som har det som skal til for å levere

Jeg har forstått det slik at veldig mange «sang»-programmer nå benytter seg av autotune. For min del blir det helt feil å ikke synge med den stemmen man har. Om ikke kunne man jo nesten bare satt på et lydspor av sangen.

Det å være artist betyr også at man må kunne synge sangene sine live. Om man da synger surt, vel, da må man bare øve ekstra for å treffe tonene. Autotune påvirker også sårheten, dynamikken og følelsene som er i en låt. Den ønsker jeg å bevare i mitt MGP-bidrag «Someday». Jeg bruker min egen stemme.

Vokalister som synger surt, må bare øve mer, mener Stig van Eijk.

En helt fersk artist vil kanskje føle seg tryggere med denne effekten, men det kan også slå helt motsatt vei. Om pitchen er helt ute på tur, så kan autotunen rette deg inn på helt feil tone. Dette vil da høres med engang.

Når alt blir så glatt og perfekt, så mister man mye av det magiske som skjer i uttrykket. Vi skal ikke være perfekte. Vi må vise følelser. Musikk skal være ekte.