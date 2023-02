Dette viser et system i krise

Noen bygg reddes av ren flaks. Nå må tilfeldighetenes tid være forbi.

Tanks skole er en viktig del av kulturarven. Men vi har få verktøy til å stanse forfallet, skriver Katrine Nødtvedt (MDG).

Katrine Nødtvedt Bystyrerepresentant, MDG

Tilstanden til Tanks skole og sjøbodene i Sandviken peker på et system i krise.

Byggene som utgjør en viktig del av den bergenske kulturarven, fortjener bedre. Men vi har forsvinnende få verktøy til å stanse forfallet når velstående aktører lar bygg i det historiske sentrum visne hen til det ugjenkjennelige, samtidig som det kommer stadig nye lovnader om bedring. Faren er at flotte bygg må rives når de ikke lenger står til å redde.

Vi er ikke alltid så flinke til å ta vare på fine ting. Bygg har blitt revet og erstattet med stygge greier i tiår. Det har gått hardt utover noen av byens flottere strøk: Ved Nonneseter ble vakre murgårder erstattet med kjøpesenter. Heldigvis har både Bryggen, Kjøttbasaren og hele Marken overlevd til tross for konkrete planer for riving. Noen ganger ved ren flaks.

Gamle bygg er utslippsfrie på flere måter, skriver Nødtvedt. Bildet viser en av sandviksbodene da deler falt ut i sjøen i 2014.

Kulturmiljøplanen som ble vedtatt denne perioden, demonstrerer at tilfeldighetenes tid må være over. Planen handler ikke bare om å bevare gjennom å si nei til kapitalsterke folk som vil bygge flere hotell og kjøpesentre. Ekte fremskritt og reell bærekraft får vi først når vi klarer å forene vern med bruk, og miljøhensyn med endring. Blokkene i Fyllingsdalen er et godt eksempel på hvordan vi kan bevare særpreg over tid.

Byggenæringen står i dag for 15 prosent av norske utslipp og 40 prosent av globale utslipp. Hus som allerede er bygget, er utslippsfrie på flere måter. Derfor må transformasjon og rehabilitering av eksisterende bygg være rettesnoren vi jobber etter. Det grønneste bygget er allerede bygget.

Klimaendringene truer også den historiske bygningsmassen. Heftigere vær fører til at bygningsdeler brytes ned, og gamle trebygg, som vi har flust av her i byen, er særlig utsatt. Befolkningen, næringslivet og politikere må utfordres til å ha et styrket fokus på både moderne og tradisjonelle former for bygningsvern.

MDG savner kraftfulle verktøy for å motarbeide at bygg blir stående til nedfalls. Da trengs det eiendomsaktører som ønsker å utvikle, ikke rive. Men også det offentlige kan bli flinkere til å ta vare på byggene sine. Kommunens rolle må være å legge til rette for endring – og være en rådgiver og pådriver for ekte bærekraftige prosjekter. Og sørge for at byggene faktisk vernes gjennom bruk.

Skal vi skape en levende by for fremtiden, er vi nødt til å ta vare på fortiden.