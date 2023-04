Er jeg diskriminert?

Å bli snakket om i tredjeperson er ikke uvanlig for meg eller andre med en funksjonsnedsettelse.

Thea Økland Liaflaten, Åsane

Noen hevder vi lever i et krenkesamfunn for tiden. Ja vel, men det er faktisk de som opplever seg som krenket, som kan bekrefte eller avkrefte dette. Alle andre som snakker på vegne av andre som blir krenket eller ikke, har ikke «stemmerett» i denne sammenheng.

For noen uker siden ble jeg oppringt av Respons på oppdrag av Blindeforbundet. Jeg blir relativt ofte oppringt om spørreundersøkelser.

Undersøkelsen tar bare noen minutter, sier de alle, også den aktuelle undersøkelsen fra Respons. Men jeg tok meg tid til å svare, og det ble rundt en halv time i stedet for noen minutter.

Ett av spørsmålene har jeg ikke fått ut av hodet: Opplever du deg daglig diskriminert? Spørsmålet ble hengende noe i luften før jeg svarte.

Ja, jeg opplever meg daglig diskriminert som blind. Først og fremst av strukturelle barrierer.

Alt fra digitale løsninger til fremkommelighet og tilgjengelighet på mange arenaer. Ikke minst offentlig transport.

Her kan man i det minste klage på diskriminering til Diskrimineringsnemnda om man føler seg diskriminert. Men så finnes det gråsoner her også.

Nylig var jeg på restaurantbesøk med svigerdatter og barnebarn. Vi bestilte mat hver for oss. Kelneren kom så tilbake og henvendte seg til svigerdatter. «Skal hun ha glutenfri saus?»

Der og da oppfattet jeg at det måtte være barnebarnet kelneren mente. Men nei, det var min bestilling det gjaldt.

Denne situasjonen oppleves diskriminerende for meg. Jeg har ingen problemer med å svare for meg selv. Men det er neppe et eksempel jeg ville bringe inn for Diskrimineringsnemnda.

Allikevel er det viktig å presisere at det er et av mange eksempler på diffus og skjult diskriminering. Å bli snakket om i tredjeperson er ikke uvanlig for verken meg eller andre med en funksjonsnedsettelse.

Et av områdene hvor jeg kan oppleve diskriminering, er på den private arena. Her kan vi ikke klage til Diskrimineringsnemnda. Å bli diskriminert i den private sfæren er på en måte verre enn i offentlig lys. I offentlig lys kan vi i det minste oppleve sympati.

I det private liv er det ikke så lett håndgripelig. For noen uker siden skulle jeg på kino med barnebarn, og jeg hadde med ledsager. Vi var innom noen butikker før kinobesøket.

Da vi kom ut av en av butikkene, spurte jeg: «Hvor går vi nå?» Jeg liker å vite hvor jeg er. I stedet for å få svar på spørsmålet fikk jeg «slengt» i meg: «Du må stole på meg. Tror du at jeg lurer deg?»

Et svar ut i luften som sved mer enn den var ment å gjøre. Men så ubetenksomt og flåsete kan noen svare. Et annet eksempel på en ubehagelig opplevelse er når noen kommer bort og sier: «Kan du høre hvem jeg er?»

Hvorfor i all verden er det nødvendig å spørre om? Når vedkommende vet hvem jeg er, kan da ikke vedkommende presentere seg? Som blind liker jeg ikke slike gjetteleker. Jeg opplever meg bare liten og dum i slike situasjoner. Si heller hvem du er!

Listen med diskriminerende opplevelser på den private arena er utømmelig. Det skjer faktisk daglig. Nok av tankeløshet og kunnskapsløshet av dem som diskriminerer, men like fullt ubehagelig for meg som opplever dette.

Vi er alle mennesker med våre behov og forutsetninger. Hva gjør oss mer eller mindre i andres øyne? Selv opplever jeg meg som et medmenneske, som deg.