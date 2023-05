Nå er 17. mai langt mindre skremmende

En usannsynlig kilde lærte meg hva det betyr å komme fra et sted.

For en som ikke er norsk, tok det tid å bli vant til 17. mai, skriver skotske Calum Leitch.

Calum Leitch Molekylærbiolog, Bergen

I mange år har jeg hatt blandede følelser for 17. mai. Jeg er skotsk, men har bodd i Bergen de siste tolv årene. Jeg har norsk samboer, og sammen har vi tre barn på ni, seks og to år.

For en som ikke er oppvokst med 17. mai-tradisjonen, krevde hele konseptet litt tilvenning. I starten var jeg bare kjempefornøyd med å ha en dag fri fra jobb. Og å ta en øl før lunsj fikk meg til å føle meg ganske hjemme, siden jeg kom fra Skottland.

Å få barn fikk meg til å se 17. mai gjennom en annen linse. Hva betyr det å være norsk? Hva betyr det å være skotsk? Er nasjonal stolthet vakkert eller grotesk?

Og hva er min rolle i å sikre at barna mine holder på arven sin fra andre siden av Nordsjøen? Vanskelige spørsmål. Og ærlig talt pleier svarene mine å variere fra år til år.

Jeg antar at det grunnleggende spørsmålet er: Hva betyr det å komme fra et sted?

I fjor fikk jeg et litt annet perspektiv. Det kom fra en usannsynlig kilde, nemlig, en ekte indisk yoga-guru. Han heter Sadhguru, som betyr den uopplærte guru.

Han hadde vært på en verdensomspennende kampanje for å «save the soil» og dukket opp på en podkast jeg lytter til. Målet hans var å øke bevisstheten om den raskt forverrede tilstanden til jorden over hele planeten.

En av åpningsuttalelsene hans gjorde sterkt inntrykk: «Uansett hvilken nasjonalitet, religion eller trosbekjennelse du har, kommer vi alle fra jorden, og når tiden er inne, skal vi alle tilbake dit.» Ganske enkelt, men ganske dyptgående.

Han utdypet: «Når et barn blir født, sier folk at det kom inn til verden. Dette er feil, snarere kommer folk ut av verden.»

Dette perspektivet, å se seg selv som en forlengelse av verden i stedet for å skille seg fra den, har umiddelbart slått meg som trøstende og fredelig.

Konseptet er ikke noe nytt. Jeg har siden lært at denne ideen gjennomsyrer de fleste østlige religiøse og åndelige tradisjoner. For eksempel, en metafor ofte brukt i buddhismen antyder at alle virkeligheter er ett stort hav, og vi som enkeltpersoner vises som bølger. Vi stiger opp, topper, og til slutt vender tilbake til havet.

Selv om jeg ennå ikke har konvertert til hinduisme eller buddhisme, så har ikke denne østlige innsikten forlatt meg, og det henger litt i bakhodet. Om det er en vitenskapelig eller filosofisk sannhet, er et annet spørsmål. Likevel tror jeg det er stor verdi å la dette perspektivet fargelegge litt av opplevelsen vår.

Med dette synet på verden er 17. mai langt mindre skremmende. Jeg føler meg mindre beskyttende for min egen skotske arv. Å være norsk er flott og bør feires. Det samme gjelder det å være skotsk eller andre nasjonaliteter.

Disse identitetene er viktige og har mange nyttige funksjoner. Samtidig er det befriende å huske at på en måte «kommer vi alle fra jorden, og når tiden er inne, skal vi alle tilbake dit».