Kamelen er et godt forbilde for unge

Hvilket forbilde er lærere på Skranevatnet når elevene ikke får oppleve en populær artist som innrømmer og tar konsekvensene av sine feiltrinn?

Elevene ved Skranevatnet skole bør få dra på konsert med Kamelen, mener innsenderen.

Unni Dahle Olsen Psykologspesialist

Bergen kommune og Bergenfest inviterer alle ungdomsskoleelever i Bergen til årlig gratiskonsert med aktuelle og populære artister. Dette er et flott kulturarrangement som skal gi ungdommene en konsertopplevelse.

Lærere på Skranevatnet skole velger å boikotte konserten, og de henger ut artisten Kamelen som et dårlig forbilde. Dette er et inntrykk som de har fått gjennom mediene.

Unni Dahle Olsen mener Marcus Kabelo Møll Mosele, bedre kjent som Kamelen, fremstår som en angrende synder.

Kamelen, alias Marcus Kabelo Møll Mosele har vært ærlig om sin kriminelle fortid. Han har gjentatte ganger beklaget feil som han har begått. Han har sonet sin straff, og han har vært tydelig på at han har valgt å legge dette bak seg. Han har nå har et annet fokus.

Hans manager Leo Ajkic beskriver han som en kjærlig mann, sønn, bror og venn som tar godt vare på sine nærmeste. Han lever et stabilt A4-liv med sin samboer, og han er en dyktig forretningsmann og musiker. Han er et godt forbilde for ungdommer.

Hvilket forbilde er lærere på Skranevatnet for sine elever når de velger å sensurere en populær artist som innrømmer og tar konsekvensene av sine feiltrinn? Har de anledning til å nekte elevene å delta på en konsert som Bergen kommune har invitert til?