Byen trenger flere benker

Ikke alle har råd til å sette seg ned på en kafé.

Det skal finnes benker som er behagelige å sitte og ligge på i alle byrom, mener innsenderen.

Ann Kristin Helland Ramstrøm 6. plass for Bergen SV ved kommunevalget 2023

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er for tiden mye diskusjon om hvorfor vi skal tillate skjenkebevilling på Torgallmenningen. Som for mange andre, handler debatten også for meg om det riktige byutviklingstiltaket er å tillate alkoholservering i byens mest populære byrom eller ikke.

Men samtidig leser jeg noe annet ut av den: Vi savner å sitte ned et sted for en prat eller en hvil, med venner, familie eller alene. Og for de fleste av oss tror jeg ikke det må være på en kafé eller en restaurant med øl i glasset – en (ren) benk er like verdifull.

Ann Kristin Helland Ramstrøm, 6.-kandidat for SV ved kommunevalget 2023

I dag vet vi at mange sliter med økonomien og ikke får innholdet i lommeboken til å strekke til. Et kafébesøk blir utenkelig. Da skal det likevel finnes benker som er behagelige å sitte og ligge på.

I alle byrom, ved offentlige og private bygninger, på fortau (selvsagt uten å forhindre passasje for barnevogner og rullestolbrukere), ved hushjørner og på områder du i dag kanskje ikke ville sett for deg at noen skulle sitte på en benk.

Samme hva saldoen på kortet vårt viser, tror jeg alle liker, og kanskje til og med elsker, å sitte på en benk og la tankene fly.

Byromsmøblering er en rimelig investering i trivsel for alle, mener innsenderen.

Vi går mot valg, og for SV er det viktig å jobbe for en by der alle skal trives og sikre gode bydeler for alle. Vi skal jobbe for at det settes av midler i kommende budsjett til byromsmøblering, altså til benker, beplanting og boss-spann i byen og i bydelene, og til at disse vedlikeholdes.

Men jeg frykter at det vil bli en tøff kamp å sikre midler til byromsmøblering og andre felles velferdsgoder dersom Høyre vinner valget. Høyres ønske om kutt på 500 millioner i eiendomsskatt vil føre til usosiale endringer i byens budsjett.

Alle liker å sitte på en benk og la tankene fly, mener innsenderen.

På Politisk Kvarter på P2 torsdag 27. april, uttalte Christine Meyer at dette blant annet skal oppnås ved å kutte i «utkanten», og da i første omgang i Klimaetaten og hos Byarkitekten, samt privatisere offentlige tjenester.

Selv om byromsmøblering med midler til vedlikehold er en temmelig rimelig investering, frykter jeg at dette blir vanskelig med Høyre ved makten. Istedenfor å sikre viktige investeringer som bidrar til en menneskevennlig byutvikling, frykter jeg at vi skal måtte bruke bystyrets sal på å kjempe for at dagens velferdstjenester ikke bygges ned en etter en.