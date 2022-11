Regjeringen vil ha kontinuerlig utbygging av Bybanen til Åsane

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil ikke spekulere om oppstartsdato, men lover kontinuerlig utbygging av Bybanen.

Jon-Ivar Nygård Samferdselsminister (Ap)

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et oppslag om Bybanen torsdag 10. november har Bergens Tidende valgt å utelate et viktig sitat der jeg slår fast at regjeringen deler Bergens ambisjon om at det skal være kontinuerlig utbygging av Bybanen – også til Åsane.

Vi befinner oss nå i en situasjon som gjør at dagens Nasjonale transportplan (NTP) er urealistisk. Vi lever i en tid med krig i Europa, med lønns- og rentevekst, og for denne regjeringen er det viktig å redusere presset på økonomien og sikre trygghet i økonomien for vanlige husholdninger og næringslivet.

Med dette som bakteppe har regjeringen bestemt seg for å legge frem ny NTP ett år tidligere enn vanlig. I møter med Bergen på vårparten 2023 vil vi diskutere hvordan vi kan realisere Bybanen innenfor et samferdselsbudsjett med begrenset økonomisk vekst.

Det kan omhandle blant annet kutt i kostnader for å gjøre det enklere å realisere prosjektet økonomisk. Der vil vi selvsagt også diskutere finansiering, hvis ikke hadde det ikke vært vits å sette seg ned.

Les også Morten Myksvoll: «Er det nokon som jobbar for Bybanen i Arbeidarpartiet?»

Det er også viktig i denne sammenheng å si at målet om 70 prosent finansiering av store kollektivprosjekter står fast, men gitt situasjonen med økte priser, krig i Europa og høyt press i økonomien kan det ta lengre tid å realisere.

Når en eventuell byggestart kan skje, avhenger av mange ulike faktorer, som gjør at jeg ikke vil spekulere i en dato for oppstart av bybane til Åsane.

Det er likevel viktig for meg at Bergen og byens innbyggere skal vite at vi deler ambisjonen om at det skal være kontinuerlig utbygging av Bybanen – også til Åsane.