Politikerne må komme på banen

Er det virkelig slik dere vil ha det? Er skolen og lærerne så lite viktig for dere?

Kristian Skogedal Lærer, Bergen

Lærerstreiken har nå vart i over 90 dager, til stor frustrasjon for mange lærere, foresatte og ikke minst elever. Og etter at forhandlingene ble brutt etter et par timer på søndag, vil den etter alle solemerker vare lenger. Hvordan kan så denne konflikten løses, sett fra et lærerperspektiv?

Det er sannsynligvis nytteløst å få KS til å belite seg. Det har vi prøvd helt siden de tok over lønnsforhandlingene i 2004.

En ting skal KS ha: Tor Arne Gangsø utfører sitt oppdrag til punkt og prikke. Han har sikkert fått direkte eller indirekte signaler fra KS om å holde lærerens lønnsvekst nede. Og det klarer han på en like god og sjarmerende måte som SAS-sjef Anko van der Werff.

Da er det kun politikerne som kan gjøre noe. I stedet for å sitte stille i båten og overlate forhandlingene til arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, «glemmer» de at vi har et trepartssamarbeid i Norge, og at staten må være seg sitt ansvar bevisst.

Likeledes «glemmer» de at det er (de rødgrønne) politikerne som har flertall i KS-styret, og faktisk dermed kan gjøre noe med den tydelige mindrelønnsutviklingen lærerne har hatt siden 2004. De sitter i stedet musestille i båten, med unntak av Rødt, MDG, SV, Abid Raja og en håndfull andre politikere.

Derfor spør jeg dere: Er det virkelig slik dere vil ha det? Er skolen og lærerne så lite viktig for dere? Og når dere ser at KS verken evner eller ønsker å gjøre noe med lærerlønningene og rekrutteringen til yrket i fremtiden, hvorfor ser dere ikke det åpenbare, at staten må ta tilbake arbeidsgiveransvaret for lærerne?

Dette er for øvrig også en løsning som ikke påvirker rammen i kommuneoppgjøret, slik KS er evig bekymret for, eller som spiser av neste års lønnsramme. Slik sett burde det være en «no-brainer».

I det minste håper jeg at dere som sitter helt stille i båten, i fremtiden dropper fyndord som at lærere har «Norges viktigste yrke» (SV), at de skal «styrke læreryrkets status» (Frp), eller at «kunnskap er den nye oljen» (H). Det hjelper heller ikke nevneverdig å satse på en tillitsreform, slik som Ap ønsker. For akkurat nå har ikke vi lærere mye tillit til dere.