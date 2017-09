Som fremtidig lege i Norge kan jeg garantere at jeg kommer til å skrive med store bokstaver mot sortering, så lenge det er håp.

I disse hektiske valgkampukene hvor det store spørsmålet om hvem som kaprer de kristne velgerne. Jeg er ingen valgekspert, og i år stemte jeg for første gang ved stortingsvalg. Jeg har vokst opp med å høre om viktigheten av å bruke min stemme, og i år fikk jeg endelig muligheten.

Det er ikke lett å finne et parti som deler alle ens oppfatninger av hva som er viktig, man er nødt til å velge sine hjertesaker, og stemme deretter. I år fikk KrF min stemme. Fordi jeg brenner for K-en i KRLE? Nei. Fordi jeg er opptatt av familiepolitikk? Nei. Jeg er verken spesielt religiøs, eller småbarnsmor.

Jeg stemte KrF fordi det er det eneste partiet som holder fast ved min hjertesak. Et mangfoldig samfunn der det er plass til alle, hvor annerledes er noe positivt, og et ekstra kromosom er en berikelse til vårt ellers så «perfekte» samfunn.

9 av 10 gravide som får påvist Downs Syndrom hos fosteret tar abort. Det er lett å tenke at saken er tapt, at mine venner med downs snart vil tilhøre et fjernt kapittel i Norges historie. Det er lett å føle seg liten og ganske alene når det store flertallet slenger rundt seg med argumenter som degraderer andres menneskeverd til å handle om penger og budsjetter. Disse menneskene har ikke den samme muligheten til å heve stemmen i debatten, de er avhengige av sånne som deg, og meg.

Jeg klarer ikke slutte å tenke på hva som vil bli det neste. ADHD? Anlegg for demens? Dysleksi? Som medisinstudent kan jeg foreløpig bare ane de massive konsekvensene sorteringen vil medføre.

Jeg gir meg ikke, et mangfoldig samfunn er noe jeg aldri vil slutte å kjempe for. For øyeblikket studerer jeg medisin, slik at jeg kan være en høy og klar stemme i kampen mot sortering i fremtiden.

For jeg kjenner mange med Downs syndrom, flere enn de fleste på min alder. Jeg har vokst opp i en familie hvor det å lære at annerledes er en berikelse har vært viktig. Min mamma har vært avlaster siden før jeg ble født, jeg har vokst opp med en «storesøster» med en psykisk utviklingshemming. De siste årene har vi vært avlasterfamilie for en jente med Downs Syndrom.

Min lillesøster (16) skrev leserinnlegg i Aftenposten som 14-åring, hvor hun gikk hardt ut mot sorteringssamfunnet. Innlegget fikk mye oppmerksomhet, og endte med dobbeltsidig intervju med både min lillesøster, og hennes bestevenninne med Downs. Bent Høie skrev varmt om et inkluderende samfunn, og roste min lillesøster. Noen år senere gikk hans parti inn for å innføre NIPD-testing. Jeg har aldri sett min lillesøster mer skuffet over norsk politikk. Dobbeltmoralen hun var vitne til gjorde at hun mistet tiltroen til våre folkevalgte. Før hun i det hele tatt hadde stemmerett.

Jeg har jobbet i spesialklasse for elever med psykisk utviklingshemming, og vært frivillig i «Sing -Along» en musikalgruppe for mennesker med psykisk uvtivlingshemming. Jeg har bare så vidt begynt å rekke opp min hånd for dem med et ekstra kromosom.

Som fremtidig lege i Norge kan jeg garantere at jeg kommer til å skrive med store bokstaver imot sortering så lenge det er håp. Foreløpig er stemmen min ikke høy nok, tross i mer erfaring på dette feltet enn mine jevnaldrende. Men om 5 år skal jeg gjøre mine venner med Downs syndrom en tjeneste vi alle skylder dem.

Dersom KrF taper kampen mot samarbeidspartiene, og testing blir innført, håper jeg Knut Arild Hareide inviterer min venninne med Downs på besøk, og forklarer henne nøyaktig hvorfor dere ikke ropte høyere for hennes eksistens.