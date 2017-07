Hvis de møtes i en eventuell fremtidig regjering, er det store muligheter for at ilden dør og at vannet blir særdeles lunkent.

Det er underlig at et parti som i praktisk politikk står for sentralisering velger å samarbeide med et desentraliseringsparti. Like merkelig er det at to partier med et ulikt syn på EU/EØS og norsk handelspolitikk, velger å søke regjeringssamarbeid. Men aller viktigst er forskjellene i mennesketypene som hver for seg støtter de to partiene. Ap har hovedtyngden av sine velgere i den offentlige sektor. Den typiske Sp-velger er bonde og selvstendig næringsdrivende.

Ap har aldri sett på økt Oslo-makt og sentralisering som et stort problem. Tvert imot så har eliten innenfor dette partiet sett det som en fordel å ha kontroll over statsforvaltningen på ett geografisk område. For Arbeiderpartiet har skjønt at det å ha politisk makt er knyttet til det å ha sine egne i nøkkelposisjoner i statsadministrasjonen. Det har derfor etter min mening vært en bevisst strategi å plassere tidligere tillitsmenn eller kvinner i departementer, direktorater eller statlige tilsyn.

Denne makttenkningen står i klar kontrast til Sp sitt ønske om å delegere makt til Distrikts-Norge og til kommunene. Sp har vært grunnleggende imot å slå sammen kommuner til større enheter, og har en dyp skepsis til sentralmakten i Oslo. For dette partiet gjelder det å hegne om lokaldemokratiet og en spredt levedyktig bosetting i hele landet. Alt som lukter av sentralisering er partiet imot.

I de to folkeavstemningene som har vært om Norges forhold til Europa, har Ap og Sp vært på ulik side langs de til dels harde konfliktlinjene. Vestlige politiske partier er i dag adskilt nettopp i spørsmålet om frihandel eller proteksjonisme. Med Norges utadvendte økonomi, vil landets forhold til EU være et av de viktigste spørsmålene i fremtiden. Hvordan skal et sterkere Sp forene sitt syn med Aps europavennlige politikk?

Ap vil øke avgifts- og skattetrykket med 15 milliarder, dersom de kommer til makten. Storbøndene på Østlandet eller i Trøndelag er å regne som selvstendige næringsdrivende med mye av sin formue i bygninger og maskiner. Burde de være bekymret over hva som skal skje med formuesskatten?

Langs tre viktige dimensjoner er derfor Ap og Sp som ild og vann. Hvis de møtes i en eventuell fremtidig regjering er det store muligheter for at ilden dør og at vannet blir særdeles lunkent. Den politiske hukommelsen er kort. Men av og til kan det være lurt å tenke igjennom hva regjeringen Stoltenberg oppnådde i de åtte årene fra 2005 til 2013.

Når to parhester velger å løpe i to retninger, er sjansen stor for at vognen bak velter.