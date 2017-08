Ingen forberedelse i verden kan ruste deg for overgangen til å spise middag alene.

Alle som flytter hjemmefra, har antagelig allerede fylt opp kvoten med gode råd om livet, men her kommer ett du kan få gratis. For ingen forberedelse i verden kan egentlig ruste deg på overgangen til å spise middag alene. Derfor dedikerer jeg teksten min til studentkonseptet «middag for én».

Selv fikk jeg, som alle andre, min solide dose ensomme middager mine første måneder som ny student. Jeg cruiste lett igjennom fem sesonger av «The Wire» og fikk smaken på min særegne versjon av pasta, ketchup og kjøttdeig. For som du snart vil oppdage, kjære nye student, så er det stor avstand mellom middagen du helst skulle spist, og budsjettet du har å spise for. Jeg sier ikke at du blir nuddelkongen fremover, men den fiskegratengen til 11 kroner kommer stadig nærmere toleransegrensen din.

Men dette skal egentlig ikke handle om kjipe matvaner, men om den reelle ensomheten man føler rundt middagstider. Jeg har aldri vært flink til å ta kontakt og invitere venner på besøk, og i mitt første studieår bodde jeg i et kollektiv der jeg egentlig ikke ønsket besøk heller. Dermed satt jeg der og spiste pasta. Samtidig skulle jeg ønske jeg var typen som hadde turt mye mer. For det skal ikke rare undersøkelsen til før du oppdager at det sitter en stakkar og spiser den samme kjipe pastaretten to kvartaler unna. Der sitter dere begge to og skulle ønske dere, om ikke annet, spiste pasta sammen.

Det første året av studietiden din er kanskje det året du er mest utsatt for å føle på ensomheten, og det er passende nok antagelig det året du er dårligst i stand til å takle den også. Du har nettopp flyttet hjemmefra, forlatt nettverket du har hatt hele livet og nærmiljøet du har vokst opp i.

Rundt deg ser du bare bilder av folk som takler studiet, lever livet og har det fett. Og der sitter du og spiser pasta. Jeg tror ikke bare det er underkommunisert hvor mange som føler seg alene, men også for hvor mange det etter hvert går utover studiehverdagen. En undersøkelse utført på vegne av Norsk Studentunion og Universitas viser at 1/4 studenter sliter med ensomhet i studietiden, og det er egentlig ikke så rart.

For meg kom endringen da jeg ble trukket inn i et fellesskap og ble invitert på ting. Jeg er ganske flink til å møte opp når andre inviterer, men ufattelig dårlig til å selv ta grep for å samle folk. Dermed fikk jeg etter hvert de rammene jeg trengte for å trives sosialt.

Men for å krampaktig tenke positivt: Min sterkeste egenskap da jeg dro på utveksling, var at jeg visste hvordan det var å ha det kjipt. Middag alene (for selvfølgelig var jeg like tafatt da også) var en kjent sak, og dermed var det ikke så ille. Men utveksling er også et sted der du enten må være tøff nok til å invitere, eller treffe på folk som inviterer. Dette er ganske enkelt kunnskap du ikke får gjennom Instagram eller rapporter om utveksling.

Nå har jeg studert i fem år, og jeg ønsker å takke alle de som inviterer. Alle de som holder vors, arranger middager eller insjer på lunsjer. Dere har antagelig mer å si for studieprogresjonen enn noe annet tiltak. Følelsen av å være en del av et fellesskap, bli invitert, ikke måtte klare seg selv, er den største enkeltfaktoren som gjør studiehverdagen mulig. Så går det ofte over. Altså, jeg kan ikke garantere at noen vil like deg, men hvis du klarte å finne noen som likte deg på det lille, sære stedet du kom fra, så tror jeg du klarer det også i Norges nest største by.

Så ta det med deg, du nye student, at studiehverdagen er mer enn bare pensum og pils. Det er også en solid dose ensomhet som du før eller senere kommer til å føle på kroppen. Og hvis du er så heldig å være typen som inviterer på middag, så se om det er plass til en til rundt bordet. Du finner garantert noen som trenger det.

Studentmeninger.no arrangerte i sommer skrivekonkurranse for studenter, hvor BT bidro i juryen. Dette var et av bidragene.