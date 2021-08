Man ser det man vil se og hører det man vil høre

Når klovnene frivillig lusker bort fra scenen, er det tid for å trykke på alarmknappen.

Foto: Privat

Jarle Mong

27. juli meldte flere medier at NRK har besluttet å avpublisere flere episoder av humorprogrammet «Helt Ramm i Tokyo». Influenseren Jenny Huse var blant dem som reagerte sterkest på parodien av et japansk gameshow. Medieviter og journalist Maria Sung Ae Lervik sier at programmet er et tydelige eksempel på at asiater er en gruppe det er akseptert å latterliggjøre i Norge.

Den profilerte programlederen Fredrik Solvang, som selv har asiatiske aner, reagerer annerledes: «Jeg lo, for jeg syns han nailer det rare med japanske og asiatiske gameshow godt uten å være slem. Kan ingen komikere heretter herme etter dansker og finner, for ikke å snakke om russiske ubåtkapteiner?» spør NRK-profilen.

Kristoffer Gustavsen, også han med asiatisk opprinnelse, går enda lenger i denne avisen. Gustavsen sier at han er krenket av dem som er krenket på hans vegne. Hvorfor er reaksjonene så vidt forskjellige?

Vi lever i en tid som ubønnhørlig drikker fra en cocktail bestående av marxisme og postmodernisme. Ideologi fra akademia populariseres gjennom mediene og virker i folkedypet. Relasjoner handler primært om den undertrykkede og undertrykkeren.

Objektive sannheter finnes ikke. Realitetene gjendrives med mine erfaringer og min opplevelse av situasjonen. Identitetsideologien proklamerer at institusjonene, språket og kulturen egentlig er skjulte maktstrukturer skapt og holdt i hevd av de privilegerte og tjener til ytterligere undertrykkelse.

Europeeren er historiens verste rovdyr, en imperialist, overgriper og rasist. Mannen er en representant for et patriarkat som undertrykker kvinnen, hans redskap er den klassiske familie og det monogame heterofile ekteskapet. Hierarkier og autoriteter er maktens representanter. Vitenskapen er undertrykkerens monopol på sannheten. Slik kunne vi fortsette.

Om dette utgjør rammene for virkelighetsoppfatningen, er det slett ikke rart at man til stadighet blir krenket. Om kongstanken er at vi lever fanget av maktstrukturer i et undertrykkende system og trenger å bli frigjort, vil man hele tiden lete etter bekreftelser på nettopp dette.

Med en slik kynisk holdning til menneskeætten blir man mistenksom og sensitiv. Man tolker alt i verste hensikt og tillegger mennesker meninger og motiver de ikke har. Tilliten og troen på at de andre vil erstattes med mistillit og mistenksomhet. Gruppen og ikke selvet utgjør identiteten.

Man sosialiseres inn i en kultur der man hele tiden er på vakt. Det blir en konkurranse i å avdekke nye overtramp. Den mest sensitive blir den mest opplyste. Skjulte maktstrukturer befinner seg rundt hvert gatehjørne. Signaler, språk og handlinger tolkes gjennom identitetspolitikkens skråsikre linse.

Vi som ikke ennå har innsett at vi er rasister uten å være klar over det og innehar imperialistiske holdninger, må tvinges inn i lyset. Vekkelsen må bre seg, brannen må brenne, svovel er virkemiddelet. Målet synes å være en frihet ingen kan definere, alt i godheten, likheten og toleransens navn. Resultatet bli en sekulær sjarmløs puritanisme som effektivt kveler humoren, smilet og den befriende selvironien.

Istedenfor å være tillitssamfunnets, frihetens og journalistikkens forsvarer, vil NRK for enhver pris være blant dem som er over seg av beundring for keiserens nye klær. De vil være blant de oppvåknede. «Vi ser nå at vi har tråkka feil. Da er det helt riktig å ta det bort. Er det ikke gøy, så er det ikke gøy. Vi trodde det ville være gøy for alle. Det er det ikke», sier programleder Nicolay Ramm.

Om satire skal være gøy for alle, kan vi sette sluttstrek for hele satiren. Og NRK vil få litt av en avpubliseringsjobb om de skal respondere på enkelte publikumsreaksjoner på denne måten. Det kan se ut til at komikeren Nicolay Ramm ikke selv vet hva som er satirens hensikt og funksjon.

Om det er noe man ikke kan spøke med, er det vel nettopp det man skal spøke med. Det er nemlig en grunn til at klovnen er den første alle despoter har kvittet seg med. Når klovnene frivillig lusker bort fra scenen, er det tid for å trykke på alarmknappen.