La gutter få lekeslåss

Gutter kan styrke både selvbeherskelse og empati ved å lekeslåss i barnehagen.

Voksne er ikke godt nok til stede under boltrelek, skriver innsenderen som er nyutdannet barnehagelærer. Foto: Shutterstock / NTB / illustrasjonsfoto

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg er overbevist om at lekeslåssing er en viktig faktor i utvikling av empatiforståelse hos gutter. Men dette neglisjeres i barnehager fordi ansatte ofte er uvillig til å ta ansvar for å legge til rette for slik type lek. Empati, evnen til å følelsesmessig se og oppleve fra en annens perspektiv, forutsetter en tolkning av egne erfaringer samtidig som en ikke tolker den andres uttrykk for følelser som sine egne.

Å lære dette krever muligheten for å prøve og feile, teste og finne grenser, og å kjenne på det med hele kroppen. Lekeslåssing, eller boltrelek, som er rette begrep å bruke, er nettopp en lek hvor kroppen tas i bruk som metode for kommunikasjon. Den skjer naturlig som annen lek og forekommer oftest utendørs og mellom gutter hvor de tester ut vennskap, språk og kroppslig styrke.

Dessverre er ikke voksne godt nok til stede under denne type lek, og derav oppstår skiftet mellom boltrelek til alvorlig slåssing, og boltreleken ender opp ansett som aggressiv og uønsket.

«På lik linje med språk og psykisk helse er det viktig å anerkjenne boltreleken som en ekstra ressurs i å lære om empati», skriver innsenderen. Foto: Privat

Aggresjon er likevel nøkkelordet, og det er på tide vi som pedagoger forstår at aggresjon må integreres, ikke undertrykkes. Spesielt hos gutter, som uheldigvis oftere blir assosiert med aggresjon, vold og impulsivitet. Jenter er aggressive de også, men atferdsmessig tar ikke jenter i bruk aggresjon på lik linje med gutter. Dette er grunnen til at jeg setter søkelyset på boltrelek ute blant gutter, og ikke jenter.

Det er gjort observasjonsundersøkelser som viser at de voksne er fraværende i barnas kroppslige lek på utelekeplassen i 75 prosent av observasjonene. Det er derfor ikke rart at denne form for lek blir oversett. Når det neglisjeres og assosieres med vold, blir det tabu å ta opp. Nettopp fordi vi voksne ikke tar ansvar.

På avstand ses boltrelek fort veldig voldelig ut. Kroppsbevegelser ute av kontroll medfører undervurdert treffkraft og kan ende opp i tårer, gråt og neseblod. At det observeres på avstand, er imidlertid nettopp indikasjon på feilslått tilnærming.

Psykolog, barnekulturviter og familieterapeut Margareta Öhman poengterer denne forskjellen mellom boltrelek og alvorlig slåssing. Det er forskjell på en dytt med åpne håndflater og et slag med lukket knyttneve. Det er forskjell på blikkontakt med høy lyd og ubehagelig stillhet med avvikende blikk. Skiftet skjer fort, og det er her vi voksne må gripe inn, ikke med kjeft og avverging, men med forklaring og veiledning.

Slik kan vi sette ord på nyansene ved empati så barna får muligheten til å se sammenheng mellom hendelse og utfall.

70 prosent av det vi ønsker å formidle kommuniseres ved kroppsspråk, derfor bør man lære kroppsbeherskelse tidligst mulig, mener Pettersen. Foto: Stein J. Bjørge / NTB (illustrasjonsfoto)

I boltrelek foregår det like mye en kroppslig dialog som testing av kroppslig styrke. Barna tar avstand og løper mot hverandre, dytter, holder hverandre nede og utfører kroppskontakt på hender, armer, skuldre og rygg hvor smerteterskelen er høyere enn for eksempel ved halsen og hodet. Er vi voksne til stede, kan barna få mulighet til å forstå sammenhengen mellom regulering av styrke og konsekvens. Litt dytting opprettholder leken, mens et for hardt slag avbryter leken.

Gjennom repetisjon kan barnet sakte, men sikkert trekke trådene mellom empati som abstrakt tema og fysisk aktivitet som basis for sosial kompetanse. Slik kan man gradvis integrere aggresjon fremfor å undertrykke den. Forklart på en annen måte: Når undersøkelser viser at 70 prosent av det vi ønsker å formidle kommuniseres ved kroppsspråk, er det en fordel å beherske kroppen. Desto tidligere vi lærer, jo bedre.

På lik linje med språk og psykisk helse er det viktig å anerkjenne boltreleken som en ekstra ressurs i å lære om empati. Vi trenger ikke annet verktøy enn et holdningsskifte hos oss ansatte, hvor vi tar hendene ut av lommene, beveger oss og forstår at barn lærer best på deres premisser og gjennom deres former for lek. Innenfor trygge rammer kan gutter utvide bevisstheten rundt kroppsspråk, styrke og selvbeherskelse, og dermed integrere empati i væremåten sin. Det vil gi bedre forutsetning for å takle større situasjoner senere i livet.

Vi slutter aldri å leke, men leken blir mer verbal og kroppslig subtil med tiden. De klare trygge rammene fulgt opp av voksne blir erstattet av et samfunn som forventer at du tar konsekvensene av handlingene dine. Derfor er det en fordel å ha hatt mulighet til å teste ut egne og andres grenser i kontrollerte omgivelser slik at en på sikt forstår omfanget av å ta ansvar for egne handlinger.

Som onkel Ben fra Spider-Man sa: «Med stor styrke følger stort ansvar».

En utvidet versjon av dette innlegget ble først publisert på utdanningsnytt.no