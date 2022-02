Vi krever kvinnefengsel på Vestlandet

Likestillingen stopper ved de norske fengselsdørene.

Det har blitt ropt varsku om dårlige soningsforhold for kvinner i mange år, skriver Diane Berbain og Marthe Hammer i SV.

Marthe Hammer SVs gruppeleder på fylkestinget

Diane Berbain Nestleder i SVs bystyregruppen i Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kvinnedagen nærmer seg med stormskritt, i verdens antakelig mest likestilte land. Vi vet at det omdømmet har noen flekker på seg, og likestillingen stopper i alle fall ved de norske fengselsdørene.

Det har blitt ropt varsku om dårlige soningsforhold for kvinner i mange år, blant annet fra Sivilombudsmannen, Likestillingsombudet (LDO) og Juridisk rådgivning for kvinner. Rapporter tilbake fra 1989 slår alarm over mangelfullt soningstilbud for kvinner, og forholdene forblir uforandret.

Den siste rapporten, «Lengst inne i fengselet – Kvinnelige innsatte med behov for helsehjelp» fra LDO, ble offentliggjort i juli 2021, og kommer med nedslående funn. Den viser blant annet at kvinnelige innsatte er preget av dårligere psykisk helse enn innsatte menn, og at de generelt er sykere. At psykisk syke plasseres på isolasjonsceller eller blir kasteballer mellom fengselet og psykiatrien i mangel av tilstrekkelige hjelpetilbud, og at mange fengsler mangler kvinnelige leger.

SV etterlyser et eget kvinnefengsel i nye Vestland fylke. Vi må ha en gjennomgang av organiseringen av kriminalomsorgen, hvor man tar hensyn til kjønnsspesifikke utfordringer og sikrer en organisering som gjør at kvinner ikke utsettes for trakassering og overgrep. Vi krever også bedre rettssikkerhet til de innsatte som blir utsatt for isolasjon, strengere lovadgang til hjemlet isolasjon i fengsel, og et lovverk i tråd med de internasjonale menneskerettslige forpliktelser.

Kvinner utgjør kun fem prosent av innsatte i norske fengsler, og man skulle trodd at det lille antallet ville gjort det enklere å ivareta kvinnene slik man skal. Likevel blir de kategorisert som ekstra sårbare.

Siden 2015 har kriminalomsorgen blitt påført kutt grunnet ABE-reformen. Dårligere ressurser, kombinert med manglende implementering av kunnskap om kvinnenes forhold i fengsel, gjør at vi i dag har soningsforhold for kvinner i Norge som er sterkt diskriminerende og bryter med internasjonale konvensjoner.

Vi kan nevne FNs Mandela-regler som vektlegger at kvinner og menn skal sone adskilt, eller Bangkok-reglene som retter særlig oppmerksomhet mot kvinners behov i fengsel. Reglene sier at kvinner skal sone nær hjemmet sitt, at de skal ha rett til kartlegging og oppfølging av medisinske behov, samt behov som følge av rusavhengighet og tidligere erfaringer med vold og seksuelle overgrep.

Men i Norge er kvinnefengslene altfor få og ligger på Øst- og Sørlandet. Det har ført til verre soningsforhold for kvinner. De plasseres i større grad i isolasjon, og de må sone lengre borte fra egen familie, noe som hemmer rehabiliteringen. Kvinnelige innsatte har også færre tilbud om rusmestring enn menn, til tross for kunnskap om kvinners høye rusbelastning. Kvinner rammes av utbredt selvskading og voldelige reaksjoner.

Det er nok nå. Det er på tide å bygge et eget kvinnefengsel i vår region som sikrer kvinner tilrettelagt soning.