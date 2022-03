Beredskap må være et offentlig ansvar

Ingen krise er for stor til at ikke BT kan løpe velferdsprofitørenes ærend.

Mikkel Grüner ser frem til at BT går sammen med SV for å sikre profittfri drift av sykehjem og barnevern.

Mikkel Grüner Gruppeleder, Bergen SV

Å overlate beredskap, i dette tilfellet for å ta mot flyktninger fra Ukraina, til private kommersielle selskaper og det private markedet, er en fallitterklæring.

Når velferden privatiseres eller gjøres om til et marked, pulveriseres ansvaret. Det blir vanskeligere for demokratiet å styre tjenestene, og penger flyttes fra fellesskapet til private lommer. Når private skal tjene penger på velferd, går det ofte ut over arbeidsvilkår, lønn og pensjon for de ansatte.

BT skriver 18. mars at private aktører sikrer fleksibilitet, og at det vil være altfor dyrt å ha offentlige mottaksplasser stående tomme. Samtidig måtte daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug i oktober 2016 redegjøre for Stortinget for at staten hadde brukt 1,6 milliarder kroner på tomme senger i private asylmottak. Med andre ord koster beredskap penger og ressurser. Spørsmålet er hvem som skal tjene på det.

Når det i tillegg kommer saker om at UDI ser ut til å ha svært mangelfulle kontrollrutiner for tildeling av kontrakter for mottaksplasser i enkelte tilfeller, er det grunn til å være skeptisk til et frislipp av private mottak. For eksempel fikk Nautnes fiskevær i Øygarden tildelt en slik kontrakt, samtidig som eieren er dømt i lagmannsretten for utnyttelse av arbeidskraft på det aktuelle stedet (dommen er anket til Høyesterett og er ennå ikke rettskraftig, red.anm.).

Hvis det er uforutsigbarheten i asylankomster som er BTs kronargument for et frislipp av kommersielle aktører, ser vi frem til at redaksjonen går sammen med SV i å sikre profittfri drift av sykehjem, hjemmetjenester, tjenester til mennesker med utviklingshemming og barnevern.