Enten er ein kristen, eller så er ein det ikkje, men kristne menneske er like ulike som andre menneske.

Dag Sveinung Åsheim Osterøy

BT sin kommentator Jens Kihl skriv tysdag 21. september om KrF sine kriser. Og det han listar opp, er i og for seg eit godt bilete på kor partiet er akkurat no. Eg skal ikkje ta for meg alle delane av kommentaren hans, men vil stoppa opp ved følgande noko underlege setning: «I dag er ikkje KrF ein gong aktuelt for vanlege kristne.»

Det første eg reagerer på, er sjølve omgrepet «vanlege kristne». Kva tyder eigentleg det? Kihl gjev ikkje ein tydeleg definisjon, men kjem med nokre antydingar.

Han viser til at den store medlemsmassen i den norske kyrkja ikkje er særleg representert i leiinga i KrF, og det kan tyda på at «vanlege kristne» er medlemmane i den norske kyrkja. Men er dei som er medlemar i Misjonskirken, Salt Bergen, Baptistsamfunnet, Credo-kirken, Normisjon, Kristent Fellesskap osv., då noko anna enn «vanlege kristne»?

Eg reknar ikkje med at Kihl meiner det. For kva er då alle dei frikyrkjelege, om dei ikkje er «vanlege kristne»? Eg tenkjer i alle fall at enten er ein kristen, eller så er ein det ikkje.

«Eg trur alle kristne i teorien kunne ha røysta KrF også ved årets stortingsval, men kristne menneske er like ulike som andre menneske», skriv Dag Sveinung Åsheim.

Det har nok vore slik lenge at kristne mennesker stemmer på ulike parti. Det er ikkje noko nytt. Når Kihl viser til 90-talet og slagordet frå ein av valkampane då, «du treng ikkje vera kristen for å røyste KrF», så er det rett. Men det gjev ikkje Kihl rett i at det i dag ikkje er nok å vera kristen for å røysta KrF.

Eg trur alle kristne i teorien kunne ha røysta KrF også ved årets Stortingsval, men kristne menneske er like ulike som andre menneske. Det viste retningsvalet i 2018, då KrF dessverre endte opp med å vera eit djupt splitta parti med ei raud og ei blå side.

Eg veit ikkje heilt kva slags KrF Kihl ser for seg i framtida når han seier at partiet må gjennomføre ei kraftig fornying. Eg er einig i at det trengst fornying når det gjeld språkbruk og strategi, men at partiet skal endra profil og få nye hovudsaker, er eg ikkje einig i. For KrF må fortsatt vera KrF.

Hovudsakene menneskeverd, familiepolitikk og fokus på å ta vare på dei kristne verdiane vårt samfunn historisk sett byggjer på, må fortsatt vera KrF sine hovudsaker. Ein av grunnane til partiet sin tilbakegang kan jo vera den sekulariseringa som samfunnet vårt har gått gjennom, og framleis går gjennom, ikkje minst med god drahjelp frå medier som til dømes BT.

Det er langt mellom kvar gong både KrF og frikyrkjene får positiv omtale, og ofte er det motsett. Men dette kan jo snu. Det kan koma tider der fleire menneske ser verdien av det KrF kjempar for. Det kan koma tider der fleire ser at til dømes det med kontantstøtte kanskje ikkje var så dumt likevel.

Og det er kanskje lettare å kjempa for hovudsakene i opposisjon enn i ei regjering der ein må inngå kompromiss etter kompromiss for å få eit lite gjennomslag. Tida vil vise.