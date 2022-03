Språksituasjonen i Ukraina er sentral i konflikten

Storpolitikken påvirker folks holdninger til og bruk av språk.

Språkspørsmålet har vært politisk omstridt det siste tiåret, med flere endringer i språkloven. På bildet demonstreres det i 2019 for et lovforslag som ville styrke det ukrainske språket.

Ingunn Lunde Professor i russisk språk, Institutt for fremmedspråk, UiB

Martin Paulsen Instituttleder ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

Forholdet mellom ukrainsk og russisk språk i Ukraina har vært et sentralt stridsspørsmål i konflikten mellom Ukraina og Russland de siste årene. Hvordan er egentlig språksituasjonen i Ukraina?

Ukraina er, som de fleste andre land i verden, flerspråklig. President Zelenskyj snakker ukrainsk med sitt folk og russisk med sin familie. Selv om vi hører oftest om ukrainsk og russisk, har Ukraina også de tre urfolksspråkene krimtsjakisk, karaim og urum, samt en hel rekke minoritetsspråk, blant dem ungarsk, polsk, slovakisk, belarusisk og rumensk. Språkspekteret vitner om den mangfoldige historien til dette store landet i hjertet av Europa.

Bakgrunnen for spenningsforholdet mellom ukrainsk og russisk er sammensatt, men en viktig faktor er perioder med sterk russifisering i sovjettiden og under det russiske imperiet. I det uavhengige Ukraina har språkspørsmålet naturlig nok blitt en viktig del av nasjonsbyggeprosessen.

«Man kan godt snakke russisk og likevel være tilhenger av ukrainsk uavhengighet», skriver Martin Paulsen og Ingunn Lunde.

Ukraina ble selvstendig i 1991. I folketellingen fra 2001 oppga 67,5 prosent av befolkningen ukrainsk og 29,6 prosent russisk som morsmål. I en undersøkelse fra november 2021, gjennomført av Razumkov-senteret og Fondet «Demokratisk initiativ», identifiserer 78 prosent av befolkningen ukrainsk og 18 prosent russisk som sitt morsmål. Dette betyr at andelen ukrainske morsmålstalere øker, men det ligger også mer i disse tallene.

Et språk er både et symbol på identitet og et kommunikasjonsmiddel. De aller fleste ukrainere forstår både ukrainsk og russisk, og mange bruker begge språk, som er nær beslektede. I en undersøkelse fra 2017 utført av Det ukrainske vitenskapsakademiet i samarbeid med Universitetet i Giessen, svarte respondentene på spørsmålet om hvilke(t) språk de snakket i hverdagen.

Her svarte 46,9 prosent «bare ukrainsk» eller «oftest ukrainsk», 31,8 prosent «bare russisk» eller «oftest russisk», mens 20,8 prosent svarte «like mye ukrainsk og russisk». En andel av dem som definerer ukrainsk som sitt morsmål (jf. undersøkelsen fra 2021) snakker altså russisk i hverdagen. Liksom etnisk identitet og nasjonal identitet er ulike størrelser, er valget av morsmål og språkpraksis i hverdagen ikke sammenfallende for alle ukrainere. Eller sagt på en annen måte: Man kan godt snakke russisk og likevel være tilhenger av ukrainsk uavhengighet.

Et av de minste minoritetsspråkene i Ukraina vil også nordmenn flest dra kjensel på. Dette monumentet ble reist i landsbyen Gammalsvenskby til minne om 16 kvinner og menn som ble drept eller forsvant under Stalins utrenskninger i 1937 og 1938.

I det daglige er grensene mellom språkene ofte flytende. Mens man eksempelvis i det flerspråklige Sveits krysser klart definerte geografiske språkgrenser og har liten grad av språkblanding innad i områdene, kan språkvekslingen mellom ukrainsk og russisk i Ukraina noen ganger skje midt i en setning. Men også i dagligtalen er det nye trender, særlig etter 2014. Sosiolingvisten Curt Woolhiser har undersøkt språkholdninger hos både «gamle» og «nye» ukrainske morsmålstalere i Ukraina i perioden 2012–2019. Han ser en vekst i gruppen som har gått over fra å bruke russisk i dagligtalen til å bruke ukrainsk. Disse er gjerne unge, velutdannede og bor i de største byene.

I dagens Ukraina har ukrainsk offisiell status som statsspråk. De to viktigste lovene som regulerer bruk av både ukrainsk og minoritetsspråkene på viktige områder i samfunnet, er språkloven (2019) og utdanningsloven (2017).

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, bruker både russisk og ukrainsk.

Språkspørsmålet har vært et omstridt tema i ukrainsk politikk. Etter oransjerevolusjonen i 2004 førte president Jusjtsjenko (2005–2010) en aktiv ukrainiseringspolitikk som skulle styrke det ukrainske språkets rolle på områder som undervisning, medier og statsadministrasjon. Hensikten var i tillegg å bedre integreringen av den primært russiskspråklige del av befolkningen. Den praktiske implementeringen av språkloven vakte misnøye blant deler av den russiskspråklige befolkningen, og språkspørsmålet ble for alvor en valgkampsak under presidentvalget i 2010 og parlamentsvalget i 2012.

President Janukovytsj (2010–2014) innførte en ny språklov i 2012 som la økt vekt på å fremme det russiske språkets stilling. For eksempel skulle russisk få status som regionalt administrasjonsspråk i områder der minst ti prosent av befolkningen definerer russisk som sitt morsmål. Denne loven var så omstridt at det førte til regelrette slagsmål i parlamentet da den skulle vedtas.

Et viktig aspekt ved språkloven av 2012 var at den skulle verne om minoritetsspråk som påkrevd i Den europeiske pakten om regionale språk eller minoritetsspråk (ECRML), som Ukraina sluttet seg til i 2003. Samtidig har det vært hevdet at ECRML i mindre grad retter seg mot et «minoritetsspråk» som russisk, som også er statsspråket i verdens største land, og i større grad mot språk som «kan stå i fare for å forsvinne» (fra innledningen til ECRML).

Etter Majdanopprøret i 2014 ble språkloven fra 2012 opphevet. Russlands annektering av Krim og den russisk-støttede okkupasjonen av Donetsk og Luhansk endret, ikke overraskende, fokuset i ukrainsk språklovgivning. Nå kom det ukrainske perspektivet igjen tydeligere frem i argumentasjonen: Ukrainsk trenger en sterkere lovbeskyttelse for å videreutvikles som et moderne statsspråk og standardspråk.

Den nye språkloven ble vedtatt under president Porosjenko i 2019 og ser for seg en trinnvis implementering og opptrapping av ukrainsk på ulike samfunnsområder. Utdanningsreformene fra 2017 går i samme retning, med økte insentiver og pålegg om bruk av ukrainsk som undervisningsspråk, med en viss differensiering mellom de ulike minoritetsspråkene.

Det er delte meninger om de mest inngripende tiltakene i språkloven fra 2019. Ifølge 2021-undersøkelsen referert til ovenfor støtter likevel et flertall det siste trinnet i implementeringen, iverksatt sommeren 2021, som gjelder språkbruk i servicenæringen.

Språkspørsmålet har vært en viktig skillelinje i ukrainsk politikk siden uavhengigheten i 1991, samtidig ser vi antydninger til at storpolitikken påvirker folks holdninger til og bruk av språk.

Russisk propaganda har siden 2014 brukt «beskyttelse av russiskspråklige utenfor Russland» som del av sin legitimeringsstrategi for å intervenere i Ukraina. Som vi har vist her, er «russiskspråklige» i Ukraina et vidt og flytende begrep. De aller, aller fleste «russiskspråklige» ukrainere kjemper i disse dagene for livet og landet mot den russiske invasjonen, enten de er del av forsvarsstyrkene, sivilsamfunnet eller på flukt.