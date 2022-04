Slik møtte jeg påskeegg-veggen

I fjor gikk jeg på en smell. I år går jeg for den langt enklere løsningen.

Innsenderen prøver å være kreativ i planleggingen av påskeeggjakten. Et år ble eggene gravd ned i hjemmesnekrede kister. Her ser vi ungene som graver etter påskeeggene.

Karl Morten Bårdsen Bergen

Alle vet at det ikke er godt nok å bare overlevere påskeegget til dagens barn. Den yngre generasjon forventer en kreativ påskeeggjakt med skattekart, rebus og noen morsomme overraskelser underveis.

Jakten etter påskeegget skal være utfordrende, men ikke for vanskelig. Jakten må også samsvare med barnets utvikling, og man må dessuten komme opp med noe annet enn fjorårets jakt. Ellers er det ikke noen overraskelse, må vite.

Gudene skal vite at vi har vært på det kjøret. Vi har laget skattekart og gravd ned påskeegg i hjemmesnekrede kister. Det har vært rebuser, hint og fysiske utfordringer. Ett år plasserte vi eggene i et stort eiketre.

Ingen skal fortelle meg at vi er alene om dette. Jeg kjenner noen som rodde det fordømte påskeegget ut på en holme på Tysnes. I går snakket jeg med en kompis som har lagt opp til en hel dag med aktiviteter for at hans tre barn skal finne det elendige påskeegget.

«I fjor gikk jeg på en smell med hele påskeeggjakten», skriver Karl Morten Bårdsen.

Han fortalte at det var ett stort egg som han hadde gjemt. I tillegg hadde han gaver utenom. Det skulle være en rekke hint om eggets plassering som fremkom gjennom ulike gjetteleker og idrettsaktiviteter.

Jeg sa til ham at dette høres jo veldig gøy ut, men innerst inne tenkte jeg at denne påskeeggjakten høres ut som et rop om hjelp.

I fjor gikk jeg uansett på en smell med hele påskeeggjakten. Jeg hadde laget et hint i form av et puslespill som skulle legges. Allerede i starten var det mislykket. Puslespillet tok altfor lang tid å legge, og de skjønte heller ikke hintet da puslespillet endelig var lagt.

Å forklare hvor påskeeggene er gjemt, er på linje med å måtte forklare en vits. En kardinalfeil, skriver Karl Morten Bårdsen.

Dermed måtte jeg begynne å forklare hvor overraskelsene lå gjemt. I hardbarkede påskeeggmiljøer er dette ansett å være en kardinalfeil. Det kan vel sammenliknes med å forklare en vits. Det er ikke morsomt lenger.

I år går jeg for den langt enklere løsningen. Jeg legger påskeegget under hodeputen i sengen deres. De kommer til å bli SÅ overrasket.

