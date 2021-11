Vi skal leve med viruset lenge. Her er grepene som trengs.

Smittetallene i disse dager har satt sommerens mest kjente utsagn – «Det var den pandemien» – i et stusslig lys.

«Vi har for lengst lært at omtrent ingenting vi vet om Sars-cov-2-viruset er 100 prosent sikker kunnskap», skriver lege og spesialist i samfunnsmedisin, Ola Jøsendal.

Ola Jøsendal Lege, spesialist i samfunnsmedisin

Kanskje det var nettopp det utsagnet i en sommerlig bris som gjorde at det ble tatt uheldige avgjørelser om den såkalte gjenåpningen av samfunnet. Vi vet nå at det aldri kan bli tale om gjenåpning - i betydningen av å vende tilbake til slik hverdagen var før pandemien.

Vi får ny kunnskap og ny innsikt om covid-19-pandemien hver eneste dag, og hver dag er en premiere på en ny tilværelse i et garantert langvarig samliv med Sars-cov-2-viruset.

I den medisinske historien har det aldri vært publisert så mye ny kunnskap på så kort tid om et fenomen, som det vi har sett i tilknytning til covid-19-pandemien. Nettopp derfor er det så vanskelig å forstå at sommerens beslutninger om «gjenåpning» ikke tok hensyn til at:

Det er imidlertid mulig å komme raskt inn igjen i et mye bedre spor, gjennom svært enkle, billige og effektive tiltak. Det trenger ikke engang å være pålegg fra verken politisk hold, nasjonale eller lokale helsemyndigheter.

Løsningen er godt dokumentert for lenge siden, det handler om barrierer og marginer. Og om alminnelig sunn fornuft.

Vi har indre barrierer mot smittespredning. Vi har et medfødt, generelt immunsystem, og vi har et spesifikt immunsystem som blir aktivert enten gjennom vaksinasjon eller gjennomgått sykdom. Det er ingen tvil om at dette er den viktigste barrieren vi kjenner til mot spredning av smitte.

Svært effektive ytre barrierer har vi blitt veldig godt kjent med også:

Avstand

Munnbind

Vaske hender

Vi har for lengst lært at omtrent ingenting vi vet om Sars-cov-2-viruset er 100 prosent sikker kunnskap. Det kommer ny innsikt kontinuerlig. Allikevel har vi enda en gang fått erfare at summen av de marginer vi kan hente ved klok innsikt i, og bruk av barrierer, vil stoppe både Sars-cov-2 og andre virus fra å spre seg.

Vi kan som befolkning helt sikkert klare å bringe R-tallet under 1 ved å hente ut marginene som ligger tilnærmet gratis foran oss. Vi trenger å bli enige om, gjerne støttet av en innstendig henstilling fra både politisk hold og helseledere, om å ha en adventstid med:

Jubel for hver uvaksinerte som tar vaksinen.

Redusert sosial kontakt.

Hjemmeværing om man er syk.

Hjemmetesting med antigen hurtigtester.

Isolasjon om man blir smittet.

Hjemmekontor i den grad det er praktisk mulig.

Avstand til nærmeste medborger i den grad det er praktisk mulig.

Munnbind kontinuerlig innen rekkevidde dersom det blir trangt om plassen.

Håndvask på samme måte som i fjor.

Summen av de marginer vi henter ut med en slik atferd, vet vi vil bringe R-tallet under 1.

Vi har blitt vant til å følge smittetallene daglig. Økt smitte krever økt aktsomhet og klok og aktiv benyttelse av barrierer fra oss alle. Vi trenger ikke vente på verken nasjonale, regionale eller lokale vedtak for å få dette på plass.

Hvis du mener å ha en porsjon sunn fornuft, følger du smittetallene, benytter tilgjengelige barrierer og henter de nødvendige marginer. Så kan det bli en god jul i år. Det er opp til oss selv.