Ikke gi opp de små butikkene

Vi kan love deg ekte bergensk service.

Sammen med samboeren Jeanette Tonning Sundal driver Eirik Hitland Johannessen sentrumsbutikkene Heim på Bryggen og i Strandgaten.

Eirik Hitland Johannessen Butikkeier, Bergen sentrum

Jeanette Tonning Sundal Butikkeier, Bergen sentrum

Buon giorno, Øyvind! Kan vi hjelpe deg med noe? Kanskje du er på utkikk etter en ny kam, slik at du kan skjære alle de uavhengige sentrumsbutikkene over den?

Vi ser at du i BT 30. oktober er spesielt skuffet over noen, nei: ALLE de uavhengige butikkene i Bergen sentrum. Heldigvis er de fleste i kommentarfeltet uenig med deg, det varmer et uavhengig butikkhjerte.

For er det noen som er serviceinnstilte her i byen, er det de små, selvstendige butikkene. De som har skrapt sammen sparepengene sine, sagt opp en trygg åtte-til-fire-jobb for å satse på sin egen drøm og gå over til en noe skumlere åtte-til-tjuefire-jobb uten overtidstillegg. Vi skal love deg at vi sier både «hei» og «buon giorno» og «vil du ha hjelp til noe» når kunder besøker butikkene våre.

Men det kan også hende vi ser ned i en dataskjerm eller en mobiltelefon innimellom. Og vi kan godt skjønne at det er irriterende, det må du ha oss unnskyldt. Men service for en uavhengig butikk stopper ikke ved inngangsdøren.

Vi må også si «buon giorno» til alle som tar kontakt via e-post, telefon, meldinger, Instagram og Facebook. Alle som lurer på når vi får inn favorittproduktet deres, som vi er utsolgt for, eller hvorfor den nye julepynten vi postet på Instagram ikke ligger i nettbutikken ennå.

I likhet med italieneren på Galleriet, er også vi selgere. Vi er også markedsførere, regnskapsførere, kundesupport, vaskepersonell, postbud og en smule overarbeidet. Men vi er ildsjeler som jobber hardt for å få drømmebutikken til å gå rundt.

Så husk gjerne det neste gang du er i en liten, uavhengig butikk i Bergen sentrum. Og si gjerne «hei» hvis vi er opptatt og ikke oppdager deg med en gang, så kan vi love at du får ekte, italiensk ... nei, vi mener: bergensk service!