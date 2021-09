Den store folkefesten

Er det dette folk har savnet mest under pandemien og som var viktigst å gjøre først?

Natt til søndag var bergenserne klare for å nyte byens utelivstilbud etter halvannet år med koronarestriksjoner.

Rebekka Balestrand Helsefagarbeider

Lørdag kl. 16 åpnet landet vårt opp igjen etter lang tid med restriksjoner. Det har vært en tid med ensomhet, bekymring, redsel og press på samfunnet. Jeg har selv kjent på disse følelsene, spesielt i jobben min som helsefagarbeider og som sykepleiestudent i praksis på sykehus.

Jeg ble selvfølgelig veldig glad da landet vårt ble gjenåpnet og tenkte at nå kan vi endelig være sammen med våre nære og kjære.

Derfor ble jeg sjokkert da jeg gikk inn på nettavisene for å se at det første mange velger å gjøre er å reise ut på byen for å feste. Folk som besvimer i folkemengden og meldinger om 2000 mennesker som vil inn på et utsted.

Er det dette folk har savnet mest under pandemien og som var det viktigste å gjøre først?

Full fest og svært mye folk i sentrum, var politiets oppsummering etter første utelivsnatt uten koronarestriksjoner.

Jeg kjenner mange som har vært mye alene og har følt på ensomhet, og som hadde satt pris på å få besøk. Jeg kjenner også mange personer i risikogruppen med nedsatt immunforsvar eller sykdommer som gjør dem svært sårbare, og som nå kjenner på bekymring over at landet åpner opp igjen.

Jeg hadde håpet at vi kunne gjenåpnet mer gradvis og tatt hensyn til hva folk har vært gjennom. Selv om mange er fullvaksinert nå, så er smitten fortsatt der ute og kan spre seg mellom folk.

Det er dumt å lage en grobunn for smittespredning selv om mange er vaksinerte! Vi får i alle fall nå sjekket hvor effektiv vaksinen er og prøvekjørt om det var lurt å åpne opp landet for fullt igjen eller ikke.

Selv har jeg sett frem til enkle gleder som å reise på besøk til besteforeldre og andre jeg ikke har kunnet treffe under pandemien. Det å kunne sitte på bussen og gå på kjøpesenter uten munnbind. Eller å jobbe på sykehus og sykehjem uten frykt for å ta med meg smitte inn til pasientene som det hadde vært kritisk å smittet.

Jeg håper dette fortsatt kan bli enkle gleder i nærmeste fremtid, og at ikke den store folkefesten, eller rølpefesten nå har satt oss flere skritt tilbake. Det blir spennende å se konsekvensene av denne store folkefesten i ettertid.

Vi får bare håpe at smittetallene ikke nå stiger til værs og at landet på nytt går inn i en ny bølge. I så fall så håper jeg kvelden på byen var verdt det.