Ganske så ufortjent har vi bergensere arvet et vakkert og unikt symbol for byens identitet og stolthet.

Peter Brandt Bergenser

Er det noen som mener at Bergen kommune burde ha revet hele Bryggen?

Kanskje ikke så mange, i dag. Men det er ikke mer enn 60 års tid siden veldig mange politikere – og flertallet av byens befolkning – ønsket å jevne Bryggen med jorden. Både planleggere og politikere mente at riving ville være til byens beste. For sikkerhets skyld ville de også rive Kjøttbasaren og erstatte den med en bensinstasjon og en tietasjers høyblokk.

Asbjørn Herteig het han som fikk stanset galskapen, i kraft av sin ledelse for de arkeologiske utgravingene på Bryggen. Bergen kunne trengt en Herteig i dag også. Han kunne hjulpet Riksantikvaren med å forklare de historieløse at en bybane over Bryggen er en elendig idé, også arkeologisk.

Fordi graving og fundamentering for en bybane nødvendigvis vil komme i konflikt med de vernede kulturlagene som ligger under bakken, for eksempel ved Hanseatisk museum og i Sandbrogaten. Ved et eventuelt bystyrevedtak om bybane over Bryggen, vil man kunne se frem til en langvarig arkeologisk omkamp.

Helt siden 1800-tallet har ulike ønsker om «modernisering» vært kommunens begrunnelse hver gang det har vært drevet frem uheldige tiltak for Bryggen. I det opplyste år 2021 er det ikke engang modernisering om å gjøre. Nå gjelder det samferdsel. Kommunen er plutselig blitt lei av tunneler og mener at dobbeltsporete skinneganger, høyspentmaster og togsett som skal passere hvert 2,5 minutt, vil være et helt supert tiltak for verdensarven.

Ved å stille to dårlige alternativer opp mot hverandre har kommunen konstruert den drøye påstanden at den såkalte dagløsningen er den minst skadelige for Bryggen, og derfor bør velges. Det eneste som er minst skadelig for Bryggen, er at den i fremtiden får være i fred, for både biler og baner.

Og det bør være et kjent faktum i Bergen at det går an å lage gode tunnelløsninger, dersom man virkelig ønsker det. Å lage en tunneltrasé som unngår alle områder med kulturminner, er fullt mulig, det er bare et spørsmål om hva man prioriterer.

Hvis historien kan lære oss noe som helst om denne kampen, så må det være at Bryggen allerede har vært utsatt for nok av påkjenninger.

Ganske så ufortjent har vi bergensere arvet et vakkert og unikt symbol for byens identitet og stolthet. En arv så stor at den er kommet inn på Unescos verdensarvliste. Det finnes ingen prislapp på verdensarver, men verdien er opplagt veldig mye større enn hva det vil koste å vanskjøtte dem.

Det er ikke vanskelig å forutse at en bybane på Bryggen vil sterkt forringe verdensarven. Alt vil bli redusert: Den visuelle opplevelsen, den praktiske bruken som samlingssted og den generelle trivselen for mennesker som ønsker å ferdes på Bryggen. Byens stolthet vil rett og slett bli devaluert.

For våre etterkommeres skyld får vi håpe at man også om nye 60 år kan si at fornuften seiret – til slutt.