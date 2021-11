Tidspunktet for et mannsutvalg kunne ikke passet bedre

«Omstendighetene for å diskutere konkret politikk rettet mot gutter og menn som av ulike årsaker faller utenfor, er altså veldig lovende», mener fungerende likestillings- og diskrimineringsombud, May Scwartz.

Det er all grunn til å trappe opp satsingen på likestillingspolitikk rettet mot menn. Da trenger vi hjelp til å finne ut hva vi har oversett.

May Schwartz Fungerende likestillings- og diskrimineringsombud

Mannsdagen 19. november gir Likestillings- og diskrimineringsombudet og andre mulighet til å ta en fot i bakken. Hva slags henvendelser får vi om menns situasjon? Er vi gode nok til å snakke om saker som er relevante for den mannlige delen av befolkningen?

Liknende type refleksjoner skal også gjøres av regjeringens nye mannsutvalg. Det er ingen tvil om at vi ikke har tilstrekkelig kunnskap om menns likestillingsutfordringer, og jeg er positiv til at utvalget settes ned.

Blant sakene menn kontakter oss om, er problemstillinger rundt fedrekvoten, ordningen som ble lansert av det første mannsrolleutvalget i 1991. 30 år senere sitter vi igjen med noen utfordringer mannsutvalget bør dykke nærmere ned i.

I dag vet vi at bruken av foreldrepermisjonen hos menn avhenger av utdanningsnivå og inntekt. Sannsynligheten for at far tar lang permisjon øker når mor og far har lang utdanning.

Når mange tar ut mindre enn fedrekvoten eller ingenting, er det en klar oppfordring til mannsutvalget å snakke om hvilke reelle muligheter fedre har til å ta foreldrepermisjon, på tvers av bransjer. Ikke-vestlige innvandrerfedre er blant dem som bruker minst permisjon. Dette skyldes delvis at både mor og far i denne gruppen oftere har svakere arbeidstilknytning.

Ikke alt ansvar i permisjonsdebatten ligger på fedrene og arbeidsgivere. Noe skyldes politiske utfordringer, som at fedre ikke har selvstendig uttaksrett til foreldrepenger. Fra ombudets nyeste undersøkelse om graviditet og foreldrepermisjon vet vi også at noe av årsaken til at menn ikke tar ut mer enn fedrekvoten, er at partneren ønsker resten.

Så hvor trykker skoen mest for å gjøre fedrekvoten og fellesdelen av permisjonen mer tilgjengelig? Får alle grupper av menn muligheter til å benytte seg av den? Vi vil gjerne høre mannsutvalgets meninger.

Menn stiller oss også spørsmål knyttet til barnefordelingssaker. Nå foreligger det forslag til ny barnelov, der temaene som tas opp er viktige når mannsutvalget skal komme med innspill til politikk rundt farskap etter samlivsbrudd.

Ombudet har tatt til orde for at far skal få mer innflytelse i flyttespørsmål, det vil si at ikke mor uten videre kan flytte med barnet selv om barnet har fast bosted hos henne. Selv om vi mener at foreldrene på egen hånd skal kunne avtale barnas bosted etter bruddet, bør terskelen for at domstolene kan dømme til delt fast bosted være lavere enn i dag.

I disse og liknende spørsmål har mannsutvalget en mulighet til å påvirke hva som er de mest treffsikre forslagene for å styrke fars rolle som omsorgsperson.

For mange menn blir det aldri aktuelt å ta samtalen om permisjon, samvær og barnefordeling. Noen har heller ingen å snakke med i hverdagen i det hele tatt. Av de få positive tingene den pågående pandemien har ført med seg, er økt oppmerksomhet om psykisk helse.

Ensomhet og psykiske plager kan ramme alle, men gutter og menn sliter mest med å oppsøke hjelp. Selvmordstallene forteller samme historie, en utvikling samfunnet har «akseptert» altfor lenge. Det er gledelig å se at temaet i økende grad blir tatt opp i debattspalter, podkaster og TV-serier som danske «Mannefall» og «Rådebank» her hjemme.

Omstendighetene for å diskutere konkret politikk rettet mot gutter og menn som av ulike årsaker faller utenfor, er altså veldig lovende. Åpenheten kan også gjøre det lettere for gutter og menn å snakke om mer tabubelagte temaer, for eksempel det å ha vært utsatt for seksuelle overgrep.

God likestillingspolitikk koster penger å gjennomføre. Samtidig trenger ikke alle forslag være store og omfattende. Sammen med Sykepleierforbundet har vi tatt til orde for et kompetansesenter for alle landets helsestasjoner, som kan bidra til at gutter bruker tjenestene mer. Det høres kanskje ut som et ubetydelig tiltak, men for dem det gjelder vil det kunne utgjøre en stor forskjell.

Mannsutvalget kan være en viktig pådriver i å gjøre allerede eksisterende tjenester og tilbud mer tilpasset gutter og menns behov.

Likestillingspolitikken har endret Norge, og menns rollerepertoar er utvidet. Men politikken blir også brukt og forstått ulikt av forskjellige grupper menn, ut ifra etnisitet, seksuell legning, bosted og klasse. Likestillingspolitikken bør kunne fange opp disse ulikhetene på en bedre måte. Det kan gjøres uten å sette kvinner og menn opp mot hverandre, eller at debatten polariseres.

Jeg vil ønske det nye mannsutvalget lykke til med arbeidet med å fremme forslag til god og konstruktiv likestillingspolitikk. Og jeg håper enda flere menn som ikke sitter i et mannsutvalg, vil velge å dele sine likestillingsutfordringer med både ombudet og andre. Om vi ikke har vært gode nok til å snakke om den mannlige delen av befolkningen, kan vi bli bedre nå.

Gratulerer med mannsdagen!