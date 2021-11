Bybanemotstandernes bekjennelse

«Ferdselsproblematikken for Åsabuene er mye større internt i Åsane enn forbindelsen til og fra Bergen sentrum.» skriver Tore Landmark og Christian Rolland.

Bybanetilhengere må evne å sette seg i åsabuenes sko.

Tore Landmark og Christian Rolland Bystyrerepresentanter, Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB)

For hvert leserbrev som fremstiller FNB som anti-bybanist eller pest for byutviklingen, får vi dobbelt så mange henvendelser fra åsabuene som takker oss for vårt standpunkt.

Likevel kan vi legge oss paddeflat på sekundet og belite oss til evig tid fremover, dersom flertallet av åsabuene og øvrige bergensere faktisk vil ha Bybanen til Åsane. Men så langt har vi et inntrykk av det motsatte.

Aksjonsgruppen Bergens Mødre er foreløpig en av de siste skribentene som forsøker å minne oss på at vi skal lytte. Påminnelsen er heldigvis ikke berettiget, for å lytte er nettopp det vi gjør. Bybanetilhengere som mener vi lytter til «feil» mennesker må bare tåle det og omfavne demokratiet.

Vi har tross alt vært åpne om vår holdning til Bybanen og finansieringen helt fra starten. Og de 25.000 som stemte på oss i 2019, må da ha følt seg enig? Tvil ikke på at vi tar hensyn til en rekke fakta og hundrevis av dokumentsider – holdningene våre er velbegrunnet.

Marius André Svee Solberg mener vi gjemmer oss bak store ord som «verdensarv» og «jernmonster» for å snik-kvitte oss med Bybanen, men i realiteten står vi bak hvermannsen i Bergen Nord.

Bybanetilhengere må evne å sette seg i åsabuenes sko. Kanskje til og med følge med på debattene som foregår utenfor Bergens Tidende. Vi anbefaler varmt å lufte synspunkter i Åsane Tidende, der lokale innbyggere ikke ønsker seg skinnegående transport.

Eller, bare gå langs veien på Hylkje og spørre de forbigående. Vi tør påstå at lokale beboere med hjerte for lokalmiljøet faktisk vet best. Ferdselsproblematikken for åsabuene er mye større internt i Åsane enn forbindelsen til og fra Bergen sentrum.

Vi evner å svelge kameler og se andre ønsker for byen Bergen, og derfor har vi som et sekundært standpunkt tatt stilling til at Bybanen til Åsane kan bygges i tunnel. Men vi mister nattesøvnen over at bilistene må betale minst 30 prosent av Bybanen – en bane de kanskje ikke skal bruke.