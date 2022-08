Miss Norway 2006? Hva tenkte de på?

Sorry, men dette er ikke bra nok.

Denne bysten av Linn Andersen er en del av utsmykningen på en ny skole i Bergen. Andersen er mest kjent som modell og vinner av Miss Norway 2006.

Charlotte Myrbråten Teateranmelder

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mandag åpnet den nye skolen Kronstad oppveksttun.

På den ene veggen henger åtte nye byster. Jeg gikk bort for å sjekke hvem som er valgt ut til å henge på luksusplass i skolegården og som sikkert kommer til å være utgangspunkt for mange samtaler mellom ungene (jeg klarte å gjette noen, ikke alle).

Kunstnerne har valgt ut Jan Eggum, Erna Solberg, Edvard Grieg, Vincent Lunge, Dorothe Engelbretsdatter, Myra, Anne Pedersdotter og Linn Andersen.

Mye rart i utvalget her ja, men hvem er Linn Andersen, tenker kanskje du?

Det er Miss Norway i 2006 vel. Fra Åsane.

Skoleelev: Hvem er hun der?

Lærer: Det er den aller deiligste i Norge i 2006. Fra Åsane. Kan du tro det? Vi er så kry. Kanskje du også en dag kan bli så pen?

De omtalte bystene henger på skoleveggen.

Verket er lagd av Markus Lantto og Per Kristian Nygård, og de sier følgende selv:

«Vi har foretatt en noe tilfeldig utvelgelse, og for oss blir disse en inngang til og en mulighet til fordypning i Bergens historie. De kan tenkes som en analogi over skolegangen som en introduksjon til livslang læring».

Sorry, men dette er ikke bra nok. Hvordan vi former byrommene våre, sier noe om hva vi synes er viktig å løfte frem, både fra historien og samtiden.

Charlotte Myrbråten undrer seg over valget av motiver på den nye skolen i Bergen.

At verket er basert på «en noe tilfeldig utvelgelse», er lett å se. Blandingen av mennesker de har valgt å løfte frem, fremstår som fullstendig vilkårlig (Vincens Lunge?!) og uten en overordnet plan. De har virkelig latt muligheten til å presentere ungene for mange banebrytende bergensere gå fra seg.

Her har dere forslag til noen kule bergensere som kunne hengt på veggen til inspirasjon og motivasjon for ungene, om det er mangel på kvinner det står på (bra levende menn mangler for øvrig også).

Kim Friele

Lise Klaveness

Cecilia Brækhus

Cecilie Løveid

Aurora

Amalie Skram

Elisabeth Aasen

Mary Ann Elizabeth Stephansen

Martha Telle

Maren Mjelde

Sissel Kyrkjebø

Vibeke Løkkeberg

Wenche Kvamme

Vilde Tuv

Jeg kunne fortsatt hele dagen.

En annen versjon av innlegget ble først publisert på Facebook. Myrbråten skriver også kulturanmeldelser for BT.