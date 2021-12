Et liberalt dilemma

Tror virkelig noen at myndighetene opererer med bekvemmelighetshensyn i krigen mot covid?

Geir Kjell Andersland (V) kritiserer BTs omtale av myndighetene.

Geir Kjell Andersland Jurist og gruppeleder for Venstre i Vestland fylkesting

Koronapandemien aktualiserer et klassisk liberalt dilemma: Hvordan forsvarer en demokratisk, liberal rettsstat seg hvis en ubegrenset praktisering av de liberale verdier dette samfunnet bygger på, angriper det samme samfunnet?

Nå har nasjonale og lokale myndigheter igjen måttet innføre inngripende restriksjoner i folks privatliv, i kulturlivet og i utelivet for øvrig. Det hører med til historien at innstrammingene kommer etter nærmest et frislepp tidligere i høst, hvor det nok ble oppfattet at farsotten var på retur.

Parallelt med myndighetenes kamp mot pandemien går så noen fremtredende jurister til felts mot en rekke av tiltakene og mener at de truer demokratiet og rettsstaten. Intet mindre. Som om Norge var Polen eller Ungarn.

Til min overraskelse følger BT på lederplass 13. desember opp og gir sin støtte til den beske kritikken. BTs lederskribent presterer sågar å skrive at ingen med makt bør få tukle med demokratiet og rettsstaten «av bekvemmelighetshensyn».

Tror virkelig noen at myndighetene opererer med bekvemmelighetshensyn i sitt arbeid dag og natt for å vinne krigen mot covid? BTs lederskribent anbefales å komme seg ut i virkelighetens verden.

Selvsagt skal vi holde demokratiet og rettsstaten høyt i hevd også i krisesituasjoner. Men det kan ikke bety at demokratisk valgte myndigheter ikke skal kunne foreta midlertidige inngrep i den enkeltes frihet, om krisen krever det. Absolutt frihet fører erfaringsvis i sin tid til den absolutte motsetning i form av tvangstiltak.

For øvrig synes jeg ikke at vi har vært utsatt for så mange autoritære tiltak. Tvert imot et det min vurdering at krigen mot covid hadde hatt mer suksess ved flere påbud på bekostning av mange forvirrende anbefalinger.

Uansett trenger vi at akademikere, myndigheter, medier og vanlige folk nå inntar en samlet og solidarisk front mot pandemien, fremfor å henfalle til unyttige problematiseringer som bare skader kampen.