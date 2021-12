La oss innrømme det. Ingen forstår korona-meldingene fullt ut.

Vet du hva dette er?

Slik ser endringsloggen ut for «Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet».

Karl Morten Bårdsen Bergen

Det er en liten bit av alle endringene i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet. Hvis du bytter undikk like ofte som forskriften blir endret, så er du helt sikkert både renslig og velfungerende. Alle endringene er bare begynnelsen på utfordringene. Og det er jo derfor de er uforståelige.

Det er en blanding av lokale og nasjonale regler. Det er en miks av påbud, retningslinjer og anbefalinger. Dessuten består reglene av diffuse begrep som kohorter, øvrige nærkontakter og faste tilviste plasser. Reglene blir ikke håndhevet heller. Uansett hva slags regler som til slutt blir gjeldende for årets julebesøk.

Ser du for deg at glattcellene på politihuset er fulle av festkledde menn i dress og tversoversløyfer eller damer i lange kjoler natt til første juledag? Bare fordi politiet tilfeldigvis kom over et julebesøk i Kalfaret med ulovlig mange gjester? Neppe.

Selv har jeg valgt en passivaggressiv tilnærming, der jeg har tatt vaksinen og bruker munnbind mens jeg venter på neste SMS eller e-post med instruksjoner. Jeg har nemlig barn i skolepliktig alder, og da får man beskjed fortløpende.

Grunnreglene er enkle. Send ungene av gårde med refleks, munnbind og matpakke om morgenene. Og vent på beskjed utover dagen. Du vil få meldinger av denne typen:

Den er grei! Blås i hva øvrig nærkontakt er. Poden er uansett ikke pålagt karantene.

Men på torsdag i forrige uke begynte det å renne inn meldinger om høye smittetall på skolen. Flere foreldre begynte å lure på om lysmessen (konfirmasjonsforberedelser) kunne gå sin gang. Fra presten kom denne meldingen:

E-posten utløste en utveksling med spørsmål fra foreldre om smitteverntiltakene og om det virkelig var greit at lysmessen gikk sin gang. Mange meninger om reglene der. En av foreldrene sendte inn denne meldingen i tråden, og jeg vet ærlig talt ikke om han mente det som en spøk eller om det var ment som oppklaring. Han skrev bare:

«Det anbefales at det kan være like mange deltakere på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser som har vært tillatt på arrangementer med fastmonterte seter. Det betyr at det kan være inntil 200 personer innendørs der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser, og inntil 600 personer, fordelt i kohorter på inntil 200 personer, utendørs der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Kommunene bør selv vurdere behov for strengere regler lokalt.»

Det var et sitat fra dagens anbefalinger.

På fredag var vi klar for ny dag. Yngstemann var klar for skoledagen. Mens vi satt ved frokostbordet, kom denne meldingen:

Guttevalpen hadde mat og helse. Han kom hjem med et lass julekaker som hele familien koste seg med kvelden før. Pålagt karantene der altså. Snakk om å gå på en smell. Alle planer avlyst for helgen.

Lysmessen avlyst. Så mange spørsmål. I ren forvirring gikk jeg ned i kjelleren og sjekket at kriselageret med hermetikk var intakt. Det står fortsatt urørt mens det støver ned, innkjøpt da Norge stengte i mars i fjor.

Etter noen timer kom kontrameldingen:

På an igjen! Helgeplanene ble funnet frem igjen. Helt herlig.

I dag ble vi på nytt varslet om at det vil komme melding om et eller annet. Så da er det bare å vente.

Det eneste jeg lurer på er hvor folk som ikke har barn i skolepliktig alder henter konkret informasjon fra? Covid-forskriften? Pressekonferanser?

NB! Dette leserinnlegget er ment som en beskrivelse av hvor vanskelig tilgjengelig covid-reglene er for vanlige folk. Det er skrevet i full erkjennelse av alle de som har det mye verre enn oss, og da tenker jeg på folk med arbeidsplasser innen restaurantliv og artister og dessuten alle som lever av reiseliv.

For ikke å snakke om alle innen helse som kjemper hver dag for å holde liv i covid-19-pasienter. Varme tanker også til vaksineskeptikere, som går rundt ubeskyttet når smittetallene skyter i været. Jeg har en nabo som ble alvorlig syk med covid-19 og har sett på nært hold hvor fæl sykdommen kan være.