Skal vi få flere til å reise kollektivt, kan vi ikke gjøre dette.

Nye tog med trapper vil gjøre det vanskeligere for mange å reise, mener innsenderen. Kun 14 av 340 stasjoner i Norge har assistentordning, deriblant jernbanestasjonen i Bergen.

Anna Bolstad Kunzendorf Styremedlem i Bergen KrFU

Det har blitt kjøpt inn 17 nye tog til en sum av åtte milliarder kroner som skal kjøre rundt i store deler av Norge de neste 40 årene.

Nye tog er flott, men disse togene har en stor ulempe. De har trappetrinn som skaper hindringer og gjør det komplisert å komme seg på og av toget for mange. Dette gjelder spesielt mennesker som sitter i rullestol, barnevogner og de som synes trappetrinn kan være utfordrende. En skulle tro vi var kommet lenger i dagens samfunn enn å bestille slike tog.

Universell utforming og tilrettelegging er honnørord som lett blir glemt. Det ser ut til at det ikke er meningen at alle skal kunne bruke de nye togene, slik at de kan reise effektivt, enkelt og miljøvennlig. Å satse på heis og hjelp av assistanse er en utrolig tungvint måte å tilgjengeliggjøre togtilbudet på.

Anna Bolstad Kunzendorf (20) tror universell utforming er et honnørord som fort blir glemt.

Trappetrinnene skaper en stor forskjell i tilbudet til kundene. Kundene skal slippe å vente til det «rette» toget (uten trappetrinn) kommer. Tilbudet kan bli så dårlig og tungvint at en velger vekk det kollektive og satser mer på privatbilisme. Dette er problematisk og veldig uønsket konsekvens av å kjøpe nye tog.

Det er ønsket klima- og miljøpolitikk at flere skal bruke kollektivtransport. Hvis flere velger bil, blir det enda mer forurensning. Med nye tog ønsker vi jo egentlig det motsatte.

Universell utforming er med på å skape selvstendighet. Alle ønsker jo å være selvstendig og kunne ta den kollektivtransporten de måtte ønske til et hvilket som helst tidspunkt på døgnet, uten å være avhengig av noen. Hvis en rullestolbruker skal ta toget, må personen bestille assistanse 24 timer på forhånd. Dette ødelegger jo spontaniteten, og gjør at å ta tog krever mye planlegging.

I tillegg er det bare 14 av cirka 340 stasjoner i Norge som har assistanseordning. Det vil jo da i teorien si at det er cirka 326 stasjoner mange kunder ikke kan gå på eller av toget på, for der finnes det ikke assistanse. Så til neste gang det skal produseres noe nytt til kollektivtransporten, TENK NØYE gjennom hva en vil ha og hvordan en best mulig kan tilrettelegge slik at alle kan bruke togene!

Hvis vi vil at flere skal reise kollektivt, må vi komme lenger med universell utforming.

Svar fra Norske tog: Nye fjerntog blir tilgjengelige for alle

I en ideell verden skulle Norske tog gjerne sett at det var trinnfri atkomst til de nye fjerntogene. Men toget blir bedre enn dagens: Store, robuste heiser skal i utgangspunktet kunne betjenes av den reisende selv, men på grunn av sikkerhet etc. skal det overvåkes av ombordpersonalet. Så alle kan reise fra alle stasjoner. Rullestoler får også tilgang til kafeen og sovekupeer, noe de ikke har i dag.

Plattformer som varierer mellom 300 og 760 mm, gjør direkte ombordstigning på alle stasjoner umulig. Særnorske forhold med blant annet snø gjorde at Stadler tilbød et tog med to boggier pr. vogn, og da ville trinnfri atkomst gitt mange trapper innvendig. Det er en dårlig løsning for alle brukere av toget.

Vi forstår at noen hadde håpet på en annen løsning. Men det nye fjerntoget blir et av de aller best universelt tilgjengelige togene i Europa.

Sille Svenkerud Førner, prosjektleder Nye Fjerntog