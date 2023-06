Bergen bør begynne med karbonfjerning

Vi må gjøre det vi kan, nå. Bergen kommune bør lære av andre byer og begynne med karbonfjerning gjennom biokull.

Fangst og lagring av CO₂ (CCS) er et viktig grep for å redusere utslippene av drivhusgasser, skriver innsenderen. Disse tankene i Øygarden skal fra 2026 mellomlagre flytende CO₂ fanget fra kraftstasjoner fyrt opp på dansk biomasse.

Anders Waage Nilsen Gründer og medlem i Bergen Venstre

Vi må kutte utslipp, raskt. Men vi kan ikke hvile mens vi venter på at teknologien skal modne.

Nylig kom meldingen om at gigantprosjektet med karbonfangst og lagring på Klemetsrud i Oslo blir utsatt på ubestemt tid. Fangst- og lagring av CO₂ (CCS) er et viktig grep for å redusere utslippene av drivhusgasser, men det er fortsatt dyrt, teknisk komplisert og energikrevende. Det begynner å se vanskelig ut å få kuttet utslippene fra avfallsforbrenningen i Bergen før 2030. Det er altfor for sent.

FNs klimapanel forteller oss at det å forhindre utslipp bare er halve jobben. Alle veikartene til 1,5-gradersmålet forteller at vi også må begynne å fjerne CO₂ fra atmosfæren (CDR) i stor skala. Dette er det omvendte av utslipp – vi må hente CO₂ tilbake og binde karbonet permanent. Innen 2030 må vi ifølge FN fjerne 3,5 milliarder tonn CO₂ pr. år, der minst 500 millioner tonn må lagres permanent.

Bergen Venstre vedtok nylig i sitt program at Bergen bør «tilrettelegge for lokal biokullproduksjon basert på trevirke og kommunalt bioavfall». Dette er et programpunkt og et politisk initiativ jeg er veldig glad for, både som klimaaktivist, teknolog og Venstre-medlem.

Biokull er den modneste og tryggeste formen for karbonfjerning. Ifølge Norsk Klimakur er reduksjonspotensialet 800.000 CO₂ med denne teknologien frem mot 2030. Vi ligger milevis bak denne målsettingen, men Bergen kan bidra til å få ballen til å rulle. Det finnes gryteklar teknologi som koster lite og kan implementeres raskt.

Enkelt sagt handler prosessen om å lage kull av hageavfall, trevirke og andre biomaterialer – gjennom en prosess som heter pyrolyse. Kullet som produseres er nesten helt rent fysisk karbon, i en form som ikke lar seg bryte ned på mange hundre år. Biokullet kan brukes til jordforbedring, fordrøyningsmasser som hindrer overvann i urbane miljøer eller som filtermasser som hindrer avrenning av giftstoffer.

Prosessen har vært velkjent i flere tusen år. Det finnes operative industrielle anlegg som kan fanger tusenvis av tonn med CO₂ i året. I praksis omdannes organisk avfall til et nyttig produkt, gjennom en prosess som ikke bruker energi – men produserer et netto overskudd av varme.

Karbonet som stabiliseres på denne måten, er målbart, og det finnes internasjonale standarder for utstedelse av karbonfjerningssertifikater. Sandnes, Göteborg og Stockholm har alle etablert kommunale pyrolyse-anlegg med lokal bruk av kullet – med gode resultater.

Det er ingen grunn til at Bergen ikke skal gjøre det samme. Gjennom å satse på biokull kan kommunen ta ansvar, på en måte som har lave kostnader og kan tilføre betydelig samfunnsgevinster. Bergen er nemlig svært godt egnet til biokullproduksjon.

Gjennom Bir har vi tilgang til store mengder trevirke og hageavfall. Gjennom fjernvarme-infrastrukturen kan vi bruke overskuddsenergien til å holde bygninger varme – i en prosess som fjerner, ikke tilfører karbon. Kommunen har i tillegg massevis av grøntanlegg og pågående byutviklingsprosjekter, der kullet kan komme til nytte.

Det er nok preik i klimadebatten. Vi må handle. Jeg er selv medgründer i selskapet Norsk Karbonlagring som får bedrifter til å kompensere for uunngåelige restutslipp gjennom kjøp av slike kreditter. Flere bedrifter i Bergen, blant annet Sparebanken Vest, Bergen Kaffebrenneri og Lystgården, er foregangsbedriftene som har forstått hvor viktig det er at vi får fart på karbonfjerning.

Vi må kutte alt vi klarer, samtidig som vi setter oss mål for karbonfjerning – også i kommunal regi.