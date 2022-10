Regjeringa kan ikkje halda folk for narr

Liv og helse må prioriterast først.

I 2016 gjekk dette raset på E16 ved Bolstadøyri. Eit vogntog vart tatt av steinmassane, og sjåføren skada.

Hans-Erik Ringkjøb Ordførar i Voss kommune (Ap)

Eg må innrømma at eg torsdag var budd på at det kunne koma utsetjing av fellesprosjektet veg og bane Arna-Stanghelle. Me har fått signala i månadsvis.

Ei utsetjing på grunn av ein svært krevjande situasjon for landet vårt kunne vera å leva med, men når det i tillegg til utsetjing vert stilt spørsmål ved prioriteringa av prosjektet, ja då må det reagerast.

E16 og Vossebanen er eit heilt naudsynt fellesprosjekt som regjeringa må forplikte seg til å gjennomføra. Alt anna vil vera å halda folk for narr.

Prosjektet er det prosjektet som folket- og folkevalde i Vestland har prioritert høgast. Som eit absolutt minimum burde det i statsbudsjettet ha vorte lagt ei klar føring på at prosjektet skal gjennomførast og at regjeringa står fast på tidlegare lovnader.

Ordførar i Voss, Hans-Erik Ringkjøb (Ap), er kritisk til eiga regjering.

Dag etter dag er det tusenvis av reisande på denne strekninga, alle kjenner til farane, og då må prioriteringane ligga fast.

Det skal byggast veg og bane i dette landet i framtida, og då kan det ikkje vera tvil om at liv og helse må prioriterast først.

