BlimE er Noregs nye nasjonalepos og eksportvare

Det er ikkje lenger gudstru som held landet samla. Det er her BlimE kjem inn.

BlimE tilbyr ei forteljing som bind saman nasjonen på tvers av mangfald, skriv innsendaren. Årets BlimE-låt heiter «Den ene» og syngast av Selma Ibrahim.

Bård Norheim Professor i teologi, NLA Høgskolen

Fredag 11. november var det igjen duka for NRK Supers årlege BlimE-dag, der skule- og barnehagebarn over heile landet dansa og song til årets BlimE-låt «Den ene» med Selma Ibrahim.

BlimE-kampanjen er viktig fordi han fungerer som eit moderne nasjonalepos for det norske mangfaldssamfunnet, ei forteljing om kven vi nordmenn er: BlimE-kampanjen viser at det er typisk norsk å vera seg sjølv gjennom å stå opp for andre.

Norske skuleelevar syng ikkje lenger salmar ved starten av skuledagen. Det er ingen som stiller seg opp med høgtid i blikket og gaular i veg på «Fagert er landet». Men når det ikkje lenger er gudstru eller fedrelandskjærleik som held landet samla, er det ikkje like lett å vita kva ein skal syngja om. Då må ein finna andre ting som kan binda saman land og nasjon.

Det er her BlimE kjem inn. Ved sida av den årlege øvinga på 17. mai-songar er det få ting som treffer norske barn og unge i grunnskulealder så breitt som den årlege BlimE-aksjonen. Alle skal med. Akkurat som salmesongen i skulen skulle bidra til danning og binda folk og nasjon saman om felles verdiar, så skal BlimE bidra til å samla barn og unge om eit felles syn på seg sjølve og omverda.

Etter kvart har også BlimE-konseptet utvikla seg til ein nasjonal kampanje som vil samla alle lag av folket. Her liknar BlimE på den årlege TV-aksjonen, som kvar haust prøver å samla Noreg til eitt rike, frå fjell til fjord, frå dal til strand.

Målet med vennskapskampanjen til NRK Super er å bidra til å fremja vennskap og omsorg. Slagordet for kampanjen er «Si hei! Vær ein venn! BlimE!» Årets BlimE-låt minner altså om at du kan vera «den eine» som kan utgjera ein skilnad for andre menneske.

Akkurat dette temaet går igjen i alle årene med BlimE: I den første BlimE-songen i 2010 handla det om å vera ein «som gjør alt for ein venn». Refrenget i BliMe-songen frå 2012 forkynte kor viktig det er å vera seg sjølv «Blime! Blime! Blime inn i ringen og vær deg sjølv!» Bodskapen om inkludering vert altså kopla med oppmodinga om å vera seg sjølv: «Våg å ta kontakt med andre. Vær deg sjølv».

Dette motivet er eit gjennomgåande trekk ved alle BlimE-songane: Appellen om å vera seg sjølv vert kombinert med den moralske appellen om å vera vennar med alle og ikkje stengja nokon ute. BlimE-kampanjen koplar her klassiske dygdetiske og kristenhumanistiske verdiar med meir samtidige ideal om å velja sjølv og uttrykka sin eigen originalitet.

BlimE fungerer nesten som vår tids Margrethe Munthe, med mål om å læra barn folkeskikk i eit mangfaldssamfunn. «Mangfald» er nemleg eit verdimessig gode ifølgje formålet for grunnopplæringa i skulen, der det vert understreka at «eit godt samfunn er tufta på ein inkluderande og mangfaldig fellesskap».

Det interessante er likevel at BlimE som nasjonalepos ikkje er strengt knytt til det nasjonale folkefellesskapet. Det handlar om at BlimE vil overtyda om etiske fellesverdiar som står fram som overnasjonale. Difor har også BlimE blitt ei eksportvare. Dei siste åra har fleire land rundt om i verda blitt med på kampanjen. Ein slik eksport passar også inn i eit norsk sjølvbilete der Noreg er eit land som driv med eksport av godleik.

BlimE ønskjer altså å overtyda om betydninga av ting vi alle kan stå samla om, nemleg det nasjonale kollektivets ikkje-omstridde fellesverdiar. Kampanjen tilbyr ei forteljing som bind saman nasjonen på tvers av mangfald når det kjem til religion, etnisitet, kultur, funksjonsnivå – og sosiologisk og geografisk bakgrunn. I det nye mangfaldssamfunnet er det typisk norsk å stå opp for andre ved å dyrka sin eigen originalitet.

BlimE-forteljinga står fram slik som eit samlande, moderne nasjonalepos for det nye norske mangfaldssamfunnet, der klassiske dygdetiske og kristenhumanistiske verdiar vert blanda med meir samtidige ideal om å vera ekte og tru mot seg sjølv.

Det nye nasjonaleposet fungerer også som eksportvare fordi BlimE-bodskapen insisterer på at heile verda treng å få del i den glade bodskapen om at verdiar som mangfald, nestekjærleik og idealet om å vera seg sjølv høyrer saman.