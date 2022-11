Sp i regjering er dårlig nytt for norsk beredskap

Tiden for naivitet må være over.

MDG-lederen synes det er urovekkende at disse Senterparti-politikerne sitter med mye av ansvaret for å sikre Norges beredskap.

Arild Hermstad MDG-leder (fungerende)

«Styrket beredskap og økt forsvarsevne er en hovedsatsing for Senterpartiet», ifølge Sp-statsrådene Borch, Gram og Mehl. De har ansvar for jordbruket, forsvaret og beredskapen. Solberg-regjeringen hadde også beredskap som fanesak. Bak alle de fine ordene viser fasiten at de alle svikter i å prioritere sikkerheten til den norske befolkningen.

Norske politikere har gjennom tiår utvist kortsiktighet og naivitet. Norge har matlager nok for en bydel i Bergen i tre dager og er totalt avhengig av matimport. Vi har fremdeles ikke egne kornlagre. Selvforsyningsgraden vår er lav. Vi har ikke oversikt over tilfluktsrommene våre, og har hatt en slepphendt holdning til kritisk informasjon om gassrør, strømledninger og forsvarshemmeligheter.

For et drøyt år siden var Solberg-regjeringen i ferd med å godta at et russisk selskap skulle overta Bergen Engines, et selskap som leverer sentrale systemer til det norske forsvaret. Uten BTs avsløringer om saken kunne vi nå stått i en situasjon hvor Putins lojale støttespillere hadde hatt mulighet til å gjøre stor skade. Saken er ikke enestående.

Norge er ikke alene om å ha vært naive. Først da Russland invaderte Ukraina, ble planene om et nytt gassrør mellom Tyskland og Russland gjennom Østersjøen skrotet. Både sosialdemokratiske SPD og konservative CDU gikk inn for russisk energiavhengighet med hud og hår.

Putin sørget for at gasslagrene i Tyskland var tomme da han invaderte Ukraina. Tyske regjeringer har vært preget av korttenkt økonomisk logikk, griskhet og naivitet, de samme drivkreftene som gjør at både Norge og verden er på etterskudd med å løse klimakrisen.

Nå styrer endelig De Grønne den tyske energipolitikken ut fra hensyn til nasjonal sikkerhet, selvforsyning og klima. Partiet har hele tiden vært sterk motstander av det tysk-russiske energisamarbeidet og vært tydelig på at det som trengs, er en storsatsing på fornybar energikilder.

Her hjemme har MDG tatt til orde for de samme løsningene. Det er god sikkerhetspolitikk. MDG vil at Norge skal kutte utslipp raskt og ha en gradvis og planlagt utfasing av oljeindustrien. Land som satser på fornybare og kortreiste løsninger, vil gjøre seg selv mer selvforsynte og mindre sårbare. Slik vil vi også minske klimarisikoen, som ifølge blant annet Pentagon og CIA utgjør en enorm sikkerhetspolitisk trussel.

Det er også sikkerhetspolitisk hasard å tukle med selve livsgrunnlaget vårt. Nedbygging av arealer og overutnyttelse ødelegger økosystemer på land og til havs. Det øker vår sårbarhet for flom, styrtregn, tørke og annet ekstremvær. Likevel er det slik i en rekke norske kommuner at MDG ofte er det eneste partiet som stemmer mot naturfiendtlige prosjekter.

Både når det kommer til klimakutt og naturvern er Sp garantisten for at hensynet til vekst og økonomi alltid vil trumfe langsiktig ansvarlighet.

MDG vil øke selvforsyningen av mat til 60 prosent. Det er god miljøpolitikk, god landbrukspolitikk og ikke minst god sikkerhetspolitikk. Vi må stanse nedbygging av all matjord, satse mer på planteproduksjon og utnytte beitearealene våre bedre. Mindre monokultur, mindre bruk av kunstgjødsel og mer sirkulære ressursstrømmer i landbruket vil også øke beredskapen.

Skal vi løse de internasjonale sikkerhetsutfordringene, må vi vurdere alle handelsrelasjoner på nytt. Vi må sette klare begrensninger og vilkår for handel med land som Kina, ikke minst når vi forhandler om handelsavtaler.

Norge må styrke det europeiske samarbeidet på områder som klima og natur, landbruk, energi, etterretning og økonomi. Å reversere EØS-avtalen eller å late som om Acer er en trussel for norsk strømforsyning, er en meningsløs avsporing. Derfor er det bekymringsfullt at vi har en kommunalminister som vil trekke oss ut av EØS og som dysser ned en rapport om sikkerhetsrisikoen fremmede makter utgjør overfor norsk demokrati.

Tiden for naivitet må være over. Da er det urovekkende at Sp sitter med så mange av de tyngste ministerpostene som skal sikre at vår samfunnssikkerhet ikke undergraves ytterligere.